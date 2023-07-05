Сайт и приложение РЖД не работают из-за хакерской атаки

Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись хакерской атаке, сообщила пресс-служба компании. Сайт и приложение открываются, но купить билеты нельзя, убедился «Ъ».

«Стараемся как можно быстрее восстановить их работу. Кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме»,— сообщается в Telegram-канале РЖД.

В 2023 году число хакерских атак на российские компании с помощью вирусов-шифровальщиков (вирус шифрует файлы на устройствах, после чего вымогатели требуют плату за возврат к нормальной работе) выросло на 77% в годовом выражении. Специалисты компании Positive Technologies отмечают, что злоумышленники также начали повышать суммы вымогаемых средств и стали чаще атаковать крупный бизнес.

Подробнее — в материале «Ъ» «Шифровальщики пошли на повышение».