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Коммерсантъ FM
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В июне рост занятости в сфере услуг в России достиг максимальных значений с 2011 года

В июне индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг в России вырос до 56,8 пункта против 54,3 пункта в мае. Об этом сказано в исследовании (.pdf) рейтингового агентства S&P Global.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

По оценкам S&P Global, в июне объем производства у поставщиков услуг резко вырос. Увеличение спроса и большая заинтересованность клиентов обеспечили подъем деловой активности. Новые заказы в сфере услуг растут пятый месяц подряд, достигнув самых высоких темпов роста с марта 2023 года.

По данным S&P Global, в июне занятость в сфере услуг росла самыми быстрыми темпами с мая 2011 года. Это произошло на фоне роста объема новых заказов, что позволило поставщикам нарастить численность персонала.

Олеся Павленко

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