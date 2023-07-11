Кому за тридцать

Верховный суд России в июне приравнял конвертацию биткойна в рубли к отмыванию средств, полученных преступным путем. Тем временем курс самой популярной цифровой валюты после годового перерыва поднимался выше $31 тыс., подорожав за три недели на 25%. Игру на повышение спровоцировали восстановление фондового рынка США и очередная попытка инвесткомпаний зарегистрировать криптофонды. Устойчивому росту мешают жесткость политики SEC в отношении криптоиндустрии, а также неопределенность относительно дальнейшей политики ФРС США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В июне Верховный суд России признал конвертацию биткойна в рубли отмыванием. Суд не согласился с решением судов первой инстанции и апелляции, что совершение финансовых операций с денежными средствами, преобразованными из биткойнов, без введения их в экономический оборот не свидетельствует о легализации доходов, полученных преступным путем. «Вопреки выводам суда первой и апелляционной инстанций, для наличия состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, не требуется обязательного вовлечения легализуемых денежных средств в экономический оборот, поскольку ответственность по указанной статье закона наступает при установлении самого факта совершения финансовых операций с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом»,— пояснил ВС.

Несмотря на прецедент, он не окажет сильного влияния на рынок криптовалюты, считают юристы. «Важно понимать, что распространяется он не на любого пользователя криптовалюты, а только на тех, которые используют ее для отмывания своих доходов, полученных преступным путем (в данном случае — продажа наркотиков)»,— отмечает управляющий партнер GMT Legal Андрей Тугарин. Точно такой же позиции придерживается и Росфинмониторинг. Решение ВС, по словам Андрея Тугарина, важно еще и тем, что суды всех инстанций начнут «видеть» и не игнорировать криптовалюту как один из способов отмывания денежных средств, полученных преступным путем.

Решение ВС не оказало негативного влияния на рынок криптовалют. По данным Coinmarketcap, 4 июля он достиг $31,136 тыс., обновив максимум с июня 2022 года. За три недели самая популярная криптовалюта прибавила в цене более 25%. Другие цифровые валюты выросли менее значительно. Двухмесячный максимум обновил эфир, подорожав до $1,96 тыс. Котировки BNB и Cardano с трудом дотянули до уровня начала июня. За три недели эфир прибавил в цене 19%, BNB — 7%, Cardano — 16%.

Аналитики видят несколько причин для роста капитализации криптовалют. Среди них, как считает глава InDeFi Smart Bank Сергей Менделеев, общее оздоровление финансовых рынков, купирование банковского кризиса в США, снижение инфляции и пауза в повышении ключевой ставки ФРС. «Это способствует позитиву, который отражается на курсе акций и биткойне, которому удалось закрепиться выше психологически важного уровня в 30 тыс.»,— отмечает господин Менделеев.

Во второй половине июня сразу несколько крупных мировых инвестиционных компаний объявили о подаче на регистрацию в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) правил криптофондов. По словам финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, заявки на регистрацию таких фондов подали BlackRock, Fidelity, Invesco, Wisdom Tree и Valkyrie. Это уже не первый случай, когда пытаются зарегистрировать правила фондов, но пока ни одной компании не удалось получить разрешения у американского регулятора. «Рано или поздно это произойдет, не исключаю, что в ближайший год именно заявка BlackRock получит одобрение»,— полагает СЕО и сооснователь Mineplex Digital Banking Александр Мамасидиков.

В связи с тем, что решения по таким фондам не принимаются быстро, в ближайшие недели инвесторы будут следить за поведением ФРС и регуляторно-нормативной среды. «Последнее касается как исков SEC против Coinbase и Binance, так и возможного ужесточения регулирования эмитентов стейблкойнов. Сейчас рынок следит за историей с Binance, надеясь, что уголовного преследования все же не последует»,— отмечает Александр Мамасидиков. В ближайшие недели, по его мнению, курс биткойна может как упасть до $25 тыс., так и вырасти до $35 тыс. «Техническая картина указывает на продолжение роста с целью в районе $34 тыс.»,— считает Владислав Антонов.

Татьяна Палаева