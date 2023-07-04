JAC анонсировал пикап T8 Pro для России

Компания JAC анонсировала новую модель для российского рынка — пикап T8 Pro появится в продаже в 2023 году.

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Фото: JAC JAC Shuailing T8

Фото: JAC

Рамный пикап, который на китайском рынке продается с 2018 года как JAC Shuailing T8, будет доступен с 204-сильным 2,4-литровым бензиновым турбомотором и 139-сильным 2-литровым турбодизелем. Оба мотора сочетаются с 6-ступенчатой механической коробкой передач и подключаемым полным приводом.

Единственной комплектацией для T8 Pro в России станет топовый вариант Full Extra. Стоимость нового автомобиля, детали о доступном для него оснащении, а также срок начала продаж пикапа на российском рынке пока не названы.

Максим Вершинин

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