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Коммерсантъ FM
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Нейросети в «мусоре»

Или как технологии меняют мир

Как нейросеть VIJU управляет и контролирует сбор, вывоз и утилизацию строительных отходов и другого мусора, помогает строителям и утилизаторам соблюдать нормы закона, экономить время и средства, «Деньги» попросили рассказать ее основателя, российского предпринимателя Сергея Малофейкина.

Основатель нейросети VIJU, предприниматель Сергея Малофейкина

Основатель нейросети VIJU, предприниматель Сергея Малофейкина

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Основатель нейросети VIJU, предприниматель Сергея Малофейкина

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Сегодня в России наблюдается градостроительный бум. В частности, в Москве и в Московской области в процессе застройки образуются миллионы кубометров строительных отходов. Согласно правилам, любое юридическое лицо — отходообразователь, ведущее строительство на территории столичного региона, обязано заключать договоры об утилизации отходов исключительно с объектами приема ОССиГ, зарегистрированными в информационных системах города Москвы (АИС ОССиГ) и Московской области (АИС Электронный талон ОССиГ) в качестве переработчика.

Соблюдение требований занимает определенное количество времени у всех участников процесса, так как вывоз и утилизация мусора достаточно формализованы. В большинстве случаев они представляют следующую цепочку: подрядчик застройщика создает официальный документ — заявку на вывоз мусора, затем согласовывает с руководителем. В дальнейшем процесс координируется разного рода службами. На финальном этапе заказывают машину у зарегистрированного отходополучателя, и в режиме ручного управления вывозятся строительные отходы. Подобная процедура требует много сил и значительно усложняет развитие утилизации.

Нейросеть VIJU избавляет участников процесса от выполнения лишних действий. В настоящий момент мы внедряем систему по вывозу и утилизации строительного и бытового мусора возле строящихся и жилых объектов застройщика в проектах Группы компаний «Самолет» на территории Московского региона. По аналогии совместно с Российским экологическим оператором (ППК РЭО) мы реализуем пилотный проект на одном из производственных предприятий по утилизации отходов, где обучаем нейросеть и устанавливаем систему на линиях по переработке вторичных отходов. Таким образом ППК РЭО в онлайн-режиме сможет вспомогательно контролировать объемы переработанного мусора, потребление энергоресурсов конкретного предприятия на утилизацию объемов и компенсировать затраты компании, следуя РОП.

Денис Буцаев, генеральный директор ППК РЭО:

Нейросети помогают автоматизировать и оптимизировать процессы во многих отраслях, обращение с отходами не исключение. РЭО создает цифровую экосистему из порядка восьми IT-продуктов, в том числе для организации эффективного взаимодействия объектов инфраструктуры, федеральных и региональных органов власти, регоператоров и других участников рынка. Нейросети также займут свою нишу в этой экосистеме: мы уже обучаем их, тестируем, смотрим, какие задачи можно решать с их помощью без участия человека. Результаты пилотных проектов с привлечением нейросетей будут понятны позже.

В рамках проекта с ГК «Самолет» система VIJU помогает избежать выполнения ручной работы персонала, связанной с оформлением документации по вывозу мусора. Подрядчики смогут зарегистрировать данные на вывоз мусора, используя только телефон. Далее все сделает система. Заявка отправляется на согласование и проходит подготовительные этапы, пропуск оформляется в службе охраны и рассылается переработчикам. Мусоровозы также отслеживаются и контролируются системой на основе данных, получаемых с датчиков GPS. Водителю приходят сообщения о заполненных контейнерах на ближайших к нему площадках и автоматически направляется электронный талон, необходимый для передвижения по городу. Все контейнеры дополнительно маркируются QR-кодом. При сканировании в приложении или в Telegram-ботах представлена полная информация и история по конкретному контейнеру, включая финансовую документацию.

Экономический эффект от использования VIJU очевиден: весь процесс по вывозу и утилизации мусора на строительной площадке находится под контролем и имеет свою историю и прозрачность; исключает бумажную волокиту излишних формальных процедур и в конечном итоге позволяет ускорить бизнес-процессы. Механизм собирает и объединяет все учетные данные с государственных систем контроля и надзора и IT-систем всех участников процесса вывоза и утилизации строительного мусора.

Группа компаний «Самолет», по моему мнению, самая экологичная компания на строительном рынке России. В ходе Санкт-Петербургского экономического форума, прошедшего в июне этого года, компания озвучила ряд важных задач на будущее: повысить эффективность использования ресурсов при строительстве, а также снизить углеродный след и объем строительных отходов. Своевременному достижению этих целей способствуют новейшие технологии, представленные системой VIJU.

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