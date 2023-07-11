«Инвестиции для бизнеса должны быть простыми»

Руководитель управления проектов «Тинькофф Бизнеса» Евгений Наумов о том, как «Тинькофф» помогает компаниям больше зарабатывать благодаря биржевым инструментам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель управления проектов «Тинькофф Бизнеса» Евгений Наумов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Руководитель управления проектов «Тинькофф Бизнеса» Евгений Наумов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

— В начале 2023 года «Тинькофф» объявил о запуске нового направления — «Инвестиции для бизнеса». На каком этапе сейчас находится проект? Можно ли уже говорить о первых результатах?

— Первые полгода мы были сфокусированы на развитии того продукта, с которого начали проект,— это биржевой овернайт. Сегодня каждая десятая компания на денежном рынке Московской биржи — клиент «Тинькофф Бизнеса», который открыл для себя преимущества брокерских счетов с нашей помощью. Звучит красиво, может показаться, что это много, но на самом деле, если оценивать рынок целиком, это все еще достаточно компактный сегмент.

Мы растем вместе с рынком, видим и анализируем реакцию клиентов. С одной стороны, она очень позитивная: те, кто к нам приходит, остаются с нами надолго и продолжают использовать продукты для инвестирования. С другой стороны, мы сталкиваемся с консерватизмом компаний: еще не все понимают, что биржа стала доступней — можно разместить там деньги одной кнопкой, переводя деньги с расчетного на брокерский счет в приложении. Многие все еще думают, что компаниям нужны большие казначейства, торговые терминалы, чтобы начать торговать. Но это не так. Наши эксперты помогают разобраться в доступных инструментах и сценариях их использования.

— Сколько компаний сейчас торгуют на бирже?

— Примерно 2 тыс. компаний, по данным Мосбиржи.

— Это хороший показатель?

— В России около 7 млн предприятий и индивидуальных предпринимателей. И из всех этих миллионов компаний только несколько тысяч активно торгуют на бирже. Это хороший показатель? На мой взгляд, здесь кроется огромный потенциал.

— Почему? Что останавливает предпринимателей?

— Высокий барьер входа. Открыть брокерский счет и разместить свободные деньги на бирже или купить валюту по биржевому курсу гораздо сложнее, чем открыть депозит или купить валюту в мобильном приложении банка. До недавнего времени биржевые инструменты могли использовать только очень большие компании, которым брокеры предлагают индивидуальные услуги. Маленький бизнес им не интересен. Это как раз то, что мы пытаемся преломить своими продуктами и технологиями.

Но главный барьер, с которым мы сталкиваемся — отсутствие у бухгалтеров и казначеев опыта работы с брокерскими счетами. В компаниях уже есть выстроенные процессы, интеграции с 1С и другими системами, которые не учитывают брокерские счета. В этом смысле биржевые инструменты — это что-то новое и непонятное в глазах клиента. Что такое репо с центральным контрагентом, что такое центральный контрагент? Для компании это неочевидно. Этот тот барьер, который мы преодолеваем вместе с компаниями, мы заинтересованы в том, чтобы объяснить бизнесу, что это безопасный и прозрачный инструмент.

— На какие показатели вы планируете выйти по итогам 2023 года?

— Ожидаем кратного роста количества активных клиентов. Мы понимаем, как работать с барьерами.

— Почему было принято решение о запуске продукта для инвестиций для юрлиц именно сейчас, когда ситуация на рынке остается волатильной и не всегда предсказуемой? Не создает ли такая ситуация рисков или трудностей для развития проекта?

— Запуск инвестиций для бизнеса для нас вполне естественный и очевидный этап развития. У нас есть прекрасная технологическая платформа «Тинькофф Инвестиций», обслуживающая миллионы физлиц, вопрос ее расширения для юридических лиц прорабатывался давно. Когда мы принимали решение о том, что нужно запускать, ситуация была чуть более стабильная, понятная и прогнозируемая. Но и в сложившейся ситуации мы думаем, что вышли на рынок вовремя.

Во-первых, существующие ограничения сильно снизили возможности компаний для вывода капитала за рубеж. И обратная сторона этого процесса — в России накопился достаточно большой объем ликвидности, которую компаниям необходимо инвестировать. И мы как раз предлагаем этим компаниям доступные инструменты.

Во-вторых, произошла трансформация рынка внешнеэкономической деятельности. Компании заинтересованы в новых валютах, заинтересованы в хеджировании валютных рисков, заинтересованы в хранении юаней. Все эти инструменты мы намерены им дать.

В-третьих, мы наблюдаем стабильную нестабильность, когда компании вынуждены постоянно трансформироваться и подстраиваться, логично, что у них возникают такие же запросы к банкам и брокерам. Наши продукты — как раз ответ на эту потребность быть гибким в меняющихся условиях, быстро находить адекватное решение.

— Какие вы видите сдерживающие факторы для продукта в текущих условиях?

— Основной — это скептическое отношение людей к бирже и новым инструментам. Мы видим, как на это повлияла блокировка активов, приостановка торгов. Это все создает негативный фон. Но мы с этим работаем: люди вдумчиво анализируют, что произошло, думают, можно ли перекладывать эти риски на корпоративный сегмент или нет.

— Кто является потенциальными клиентами проекта? Почему? В чем уникальность потребностей ваших потенциальных клиентов и за счет каких инструментов вам удается эти потребности удовлетворить?

— В рамках направления мы делим компании на два сегмента. Первый — это организации, у которых есть свободные средства.

Для понимания масштабов, в России на счетах организаций в банках — на расчетных и депозитных счетах — лежит примерно 40 трлн руб.

И мы преследуем одну простую цель — дать этим организациям возможность получать за хранение этих средств справедливую цену.

На бирже же вы можете получить столько, сколько ваши средства стоят сегодня. Мы даем доступ к денежному рынку Мосбиржи, где формируется баланс спроса и предложения, который отражает реальную стоимость денег. Ключевыми участниками этого рынка всегда были банки, брокеры и другие профессиональные участники рынка. Те же банки брали депозиты клиентов и размещали их в репо. Сейчас же мы убрали из этой цепочки банк и даем компаниям доступ к этому инструменту напрямую через брокера.

Второй сегмент, который мы выделяем,— это импортеры и экспортеры. Для них в ближайшее время у нас появится возможность конвертации валюты по биржевому курсу и размещение ликвидности в юанях. Мы задумываемся о доступе к облигациям, в частности, юаневым, и о хеджировании валютных рисков.

— Помогает ли вам успешный опыт в направлении инвестиций для физлиц? Возможно ли какие-то инструменты и наработки из этого сегмента перенести и применить в сегменте инвестиций для юрлиц?

— Безусловно. Экспертиза и опыт, который есть у коллег из розницы,— все это лежит в основе того, что мы делаем для бизнеса. Более того, мы стремимся переиспользовать не только технологии, но и клиентский опыт. Потому что, на самом деле, кто такие инвесторы-физлица? Особенно инвесторы, у которых существенный портфель? Это люди, которые вечером инвесторы, а днем — менеджеры или собственники компаний. У нас целевая аудитория не отличается от розничной. Утром предприниматель покупает валюту, чтобы поехать в отпуск, а днем он покупает валюту, чтобы оплатить поставки для своего бизнеса.

Почему купить 1 млн юаней для бизнеса должно быть сложнее, чем купить 1 тыс. юаней для себя? То, что продукты для бизнеса должны быть сложными,— это байки из прошлого.

— То есть для бизнеса нужно сделать такой же простой и быстрый клиентский путь, как для физлица в его ежедневных банковских операциях.

— Да, мы в это не просто верим, мы уверены на 100%, что продукты для бизнеса по скорости, по интуитивности, по доступности могут и должны быть такими же простыми, как продукты для физических лиц. То, что мы уже сейчас делаем,— онлайн-открытие брокерского счета, мгновенный ввод, вывод денежных средств, возможность через приложение дистанционно добавить бухгалтера или казначея, чтобы он управлял этим всем. Это уже тот фундамент, на базе которого в дальнейшем мы будем строить все больше и больше «этажей» инвестиционной инфраструктуры для бизнеса.

— В таком подходе есть какие-то риски с точки зрения IT-инфраструктуры?

— Есть скорее не риски, а сложности. Это тяжелая техническая задача, но, к счастью, это как раз то, в чем наша экспертиза, то, в чем мы сильны,— создание технологий, использование больших данных, создание простых и удобных интерфейсов, лучший клиентский опыт. Это столпы «Тинькофф».

— Ситуация прошлого, когда IT-гиганты массово уходили с российского рынка, как-то повлияла в целом на технологическую составляющую вашего проекта?

— Ситуация с IT в стране напрямую не повлияла на проект. Инвестиционные продукты для бизнеса разрабатываются нашими инженерами и на современном технологическом стеке. Что касается инфраструктуры, то мы, как и все банки нашей страны, столкнулись с требованиями по импортозамещению от нашего регулятора, с которыми мы точно справимся без видимого ущерба для наших клиентов.

— На старте проекта бизнесу были доступны биржевые овернайты. Что доступно сейчас, что в планах? Какие потребности бизнес сможет закрывать с помощью «Инвестиций для бизнеса»?

— Мы фокусируемся не на количестве продуктов, а на их качестве. Что такое биржевой овернайт? Это возможность размещать средства компании на ночь на бирже, а утром возвращать их в оборот с процентами.

Нам нужен идеальный клиентский опыт в этом продукте. Соответственно, мы в первом полугодии доводили продукт до идеала: появилась платформа индивидуальных условий, появилась гибкая ролевая модель и управление доступами (когда гендиректор может передать права на управление счетом бухгалтеру или казначею), автоматизация отчетных документов и многое другое. Параллельно мы развивали инструменты для компаний экспортеров и импортеров. Уже в июле у нас появится возможность конвертации валют по биржевому курсу, без ограничений по сумме, достаточно гибкая и привлекательная система хранения юаней.

— С какими еще валютами планируете работать?

— Мы планируем, что вся валютная корзина, которая доступна на Московской бирже, будет со временем и у нас.

— Спрос на какие валюты, прежде всего со стороны предпринимателей, в том числе предпринимателей, которые уже работают через «Тинькофф Инвестиции», растет?

— Мы отмечаем значимый рост спроса на юани, они активно забирают долю доллара и евро в трансграничных операциях. Также мы видим рост спроса на дирхамы, на лиры, на рупии, особенно в последнее время, на тенге,— это, наверное, специфика российского рынка.

— Финансовый рынок сегодня переживает глобальный разворот на МСБ. Платформа «Инвестиции для бизнеса» — часть этого разворота?

— На мой взгляд, это не разворот, а расширение фокуса, которое стало возможным благодаря технологиям и цифровизации процессов.

Представьте себе компанию, которая хочет разместить на одну ночь на бирже 1 млн руб. под 7% годовых. За ночь компания заработает около 200 руб. Из этих 200 руб. брокеру нужно взять свою комиссию, которая покроет все его расходы, связанные с проведением сделки. Если для размещения средств клиенту нужно звонить или писать, то брокер никогда не заработает на этом. Поэтому раньше таким клиентам даже не открывали счета. Они никого не интересовали. В последние годы банки, брокеры и другие организации осознали, что современные технологии позволяют сделать настолько удобные продукты, что клиенты самостоятельно могут выполнять все операции. Клиенту проще нажать две кнопки, чем куда-то звонить, писать или тем более ехать. В этом случае операционные издержки брокера или банка снижаются на порядки. То, что стоило сотни рублей, теперь стоит копейки. Инвестиционные продукты для бизнеса не исключение. Мы построили большой успешный бизнес, оцифровав классические продукты для МСБ, и намерены использовать эту экспертизу в работе с биржей.

— Станет ли биржевой рынок доступен малым предприятиям для привлечения финансирования?

— Это сложный вопрос. С одной стороны, государство предпринимает много шагов в этом направлении: появляются цифровые финансовые активы, снижаются барьеры для компаний. Но с другой стороны, риски никуда не уходят.

Я верю, что благодаря цифровизации экономики у предпринимателей появится возможность предоставлять инвесторам онлайн-доступ к своей финансовой отчетности, сведения в которой будут подтверждены банками и государственными информационными системами. Это приведет к тому, что средний бизнес сможет использовать биржевые инструменты для привлечения финансирования. Например, через выпуск облигаций. Для малого бизнеса ключевым источником финансирования продолжит быть развитая система кредитования МСБ, в которую активно инвестируют банки и поддерживает государство.

— Кого вы считаете конкурентом вашему новому продукту, за счет чего вы выдерживаете эту конкуренцию?

— Как на конкурентов мы смотрим не на брокеров, а на классические банки. Наш основной конкурент — банковский депозит для бизнеса. Конечно, есть банки, которые пробуют создать продукт, аналогичный нашему. Но для нас они не конкуренты сейчас. Они партнеры, и за каждую организацию, которую они привлекают на биржу, мы благодарны им. Мы хотим действовать сообща, чтобы все компании смогли получить справедливую цену за те средства, которые у них есть.

Мария Иванова