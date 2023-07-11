Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Мы незримо участвуем во всех важнейших обсуждениях бизнеса»

Во времена информационной турбулентности коммуникации стали серьезно влиять на стоимость бизнеса, а репутация компании — на поведение клиентов. О том, как эффективно организовать работу пресс-службы и успешно преодолевать информационные кризисы, в интервью «Деньгам» рассказала руководитель пресс-службы Сбербанка Полина Тризонова.

Руководитель пресс-службы Сбербанка Полина Тризонова

Руководитель пресс-службы Сбербанка Полина Тризонова

Фото: Предоставлено пресс-службой Сбербанка

Руководитель пресс-службы Сбербанка Полина Тризонова

Фото: Предоставлено пресс-службой Сбербанка

— Полина, мы живем в быстро меняющемся мире, когда трудно предугадать новые вызовы. Периодически возникающие внешние кризисы — нестандартны, они часто касаются Сбербанка как основы нашей финансовой системы. Как вы научились реагировать на них?

— Алгоритм действий в условиях внешних кризисов достаточно прост: быть на связи со всеми руководителями, ежеминутно мониторить реальную и информационную обстановку, продумывать сценарии ее развития и параллельно готовить коммуникации. Здесь важно предвосхищать события на 1–2 шага вперед, чтобы не находиться в роли догоняющего.

— Мы беседуем накануне форума «Иннопром», где будут представлены промышленные гиганты, средние компании и представители малого бизнеса. Абсолютно всем необходим пиар. На какие актуальные PR-инструменты вы посоветуете обратить внимание?

— Несмотря на то что соцсети и блоги уже превратились в устоявшийся канал коммуникаций, все же основной охват и знание о брендах для аудитории по-прежнему несут СМИ. В первую очередь речь идет о крупнейших компаниях из сектора реальной экономики — промышленности, ритейла, финансов, телекома и т. д. Если посмотреть самые обсуждаемые темы в инфополе — они в 90% случаев инициированы журналистами. Поэтому и крупным, и небольшим промышленным компаниям я советую в первую очередь сохранять фокус на работе со СМИ. Инструментарий может быть разный: от ситуативного пиара до глубокой проработки сложных тем — организации неформальных встреч с журналистами при выводе на рынок новых продуктов, пресс-конференций или больших программных интервью.

— Работа на мероприятиях — это особый жанр в арсенале пиар-специалиста крупнейшей компании. Сбер постоянно находится в медийном топе ПМЭФ, ВЭФ и отраслевых форумов. Как вам это удается?

— Действительно, уже много лет мы лидер на крупнейших мероприятиях, и наша собственная планка постоянно повышается. Например, по сравнению с прошлым годом на нынешнем ПМЭФ-2023 мы на 41% увеличили количество публикаций в СМИ и на 60% — медиаиндекс, было около двух десятков топов «Дзена», а Герман Греф вошел в тройку самых цитируемых спикеров форума и стал первым среди представителей бизнеса.

Безусловно, мы начинаем подготовку к мероприятиям за пару месяцев, тщательно планируем наши коммуникации непосредственно на площадке и расписываем буквально по минутам активности топ-менеджеров. Заранее собираем виральные новости и выпускаем их на форуме для большего охвата аудитории. Также используем разные форматы коммуникаций: интервью, пресс-подходы, заявления на сессиях, короткие видеоролики с презентаций продуктов. Немаловажен и ситуативный пиар на актуальные темы.

— Расскажите, пожалуйста, поподробнее о команде — как подбираете пиарщиков, мотивируете их? И что мотивирует вас в работе?

— Подбирать сотрудников одновременно и сложно, и легко. Когда мы говорим, что Сбер — это уникальная компания, которая дает колоссальный опыт и навыки, это не фигура речи, а чистая правда. Мои сотрудники на линейной позиции менеджера ведут самостоятельно большие PR-кампании и умеют практически все — от организации пресс-мероприятия «под ключ» до запуска и сопровождения медийных проектов на федеральных каналах. Я уже не говорю про подготовку интервью или других личных PR-активностей топ-менеджеров, это must have. На рынке таких универсалов найти достаточно сложно — обычно на собеседования приходят соискатели, которые хороши в чем-то одном, или пиар-директора средних компаний, переставшие работать «руками» и успевшие забронзоветь. Поэтому моя стратегия работы с сотрудниками — это растить кадры внутри. За последний год мы сильно обновили команду, набрали молодых специалистов, и они уже делают успехи.

Что касается мотивации, то для меня деньги — это важный, но не определяющий фактор в работе. На первом плане — признание, высокая оценка результатов работы со стороны моего руководителя, топ-менеджеров банка и, конечно, журналистов. И своих подчиненных я также мотивирую на результат, поощряю людей, которые вдохновлены работой, стараются прыгнуть выше головы и стремятся стать лучшими в своей профессии.

— Как пиар интегрирован в бизнес-процессы Сбера?

— Пресс-служба как вездесущая материя — мы незримо участвуем практически во всех важнейших обсуждениях бизнеса и материализуемся, когда настала пора показать клиенту все достоинства наших предложений. Это что касается нашей функции продвижения новых продуктов банка. Во всех остальных случаях мы скорее помощник, советчик, организатор — иногда шутим, что бизнес может обращаться в пресс-службу по любым вопросам и мы им обязательно поможем. Но если говорить серьезно, то любые публичные активности и имиджевые мероприятия банка не проходят без нашего участия, мы оперативно отрабатываем любые внешние риски. Бренд Сбера недавно был оценен в $12 млрд, глава Сбера Герман Греф шутит, что наш бренд бесценен, а мы в пресс-службе надеемся, что посильный вклад в его стоимость или бесценность вносим и мы своей непростой, кропотливой и при этом всегда любимой работой.

Беседовала Татьяна Романова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...