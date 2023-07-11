Как снизить переплату по автокредиту

Рост автокредитования сейчас стимулируют два фактора. Во-первых, возобновился спрос. По итогам пяти месяцев 2023 года мы видим, что онлайн-спрос потребителей в сегменте автокредитования практически восстановился к докризисному уровню весны 2021 года. А в мае 2023 года количество онлайн-запросов на автокредиты превысило прошлогодний показатель на 11%. По мнению ЦБ, это связано с ростом потребительской активности во втором квартале, которая подпитывалась заметным расширением кредитования. Банки продолжают смягчать условия по автокредитам и снижать ставки. По данным ЦБ, средняя ставка с начала года к маю уменьшилась на 40 п. п., до 15,3%.

Директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская

Фото: Из личного архива

Во-вторых, после ухода западных автобрендов на рынке началось их замещение отечественными и китайскими моделями. Заработал параллельный импорт, который стимулирует прежде всего продажи автомобилей с пробегом. Можно говорить о том, что авторынок адаптировался к новым условиям. В линейках банков сейчас представлены продукты как на покупку новых автомобилей, так и машин с пробегом. Государство перезапустило льготную программу кредитования со скидками до 25% для автолюбителей Дальнего Востока и до 20% — в остальных регионах. Но прогнозировать результаты 2023 года сложно, так как кризис и геополитическая напряженность никуда не делись. Это главные риски, которые касаются и людей, и кредиторов, и автобизнеса.

Потрясения минувшего года сказались на сегменте автокредитования болезненнее, чем на других видах розничных займов. Из анализа статистики ЦБ видно, что максимальная «просадка» рынка — минус 57% — пришлась на июнь прошлого года. Но даже тогда объем портфеля автокредитов банковского сектора составлял 1,201 трлн руб. и был сопоставим с данными рекордного для авторынка третьего квартала 2021 года (1,211 трлн руб.). Всю вторую половину минувшего года автокредитование практически не росло. Однако, несмотря на провалы потребительского спроса, новых падений в выдачах автокредитов и в общем объеме портфеля автозаймов не было. К январю 2023 года портфель автокредитов вырос до 1,221 трлн руб., дальнейшая динамика внушает осторожный оптимизм. По данным ЦБ, за четыре месяца объем автокредитов прибавил 72% год к году и достиг 1,284 трлн руб. Ежемесячные темпы роста также внушительны — с 0,8% в январе до 2,6% в апреле. Если допустить, что нас не ждут новые кризисные потрясения, и предположить, что ежемесячный рост сохранится на уровне 1,5–2%, к концу года можно прогнозировать рост автокредитования на 18–24%. По нашим оптимистичным оценкам, портфель автокредитов в банках страны станет больше на 0,2–0,3 трлн руб. и достигнет 1,5 трлн руб., что на 17% выше значения 2021 года.

По нашим данным, больше 70% кредитов банки выдают на автомобили с пробегом. Годом ранее доля кредитов на подержанные автомобили составляла около половины сделок. Причина простая: из-за резкого роста цен, который произошел в 2022-м и теперь продолжается, многим людям не по карману новый автомобиль даже в кредит. Так, средний чек автокредита у одного из лидеров сектора — ВТБ — в мае составил 1,2 млн руб., а в сегменте кредитов на новый автомобиль —1,6 млн руб. Средняя процентная ставка в выданных кредитах сейчас снижается. По данным ЦБ, в апреле ее размер — 15,3%. Напомним, в первом квартале 2022 года средняя ставка автокредитов была 16,8%, а в разгар кризиса второго квартала — 20,6%. Спустя год мы видим, что минимальные проценты в программах банков сейчас на историческом минимуме. Например, лидером июньского рейтинга автокредитов на подержанный автомобиль стал Газпромбанк с рекордно низкой ставкой — от 2,4%. Правда, такие проценты банк предлагает на первый месяц кредитования, а затем автолюбитель может воспользоваться опцией для понижения ставки на весь срок кредита. Минимальный уровень процентов в кредитах на автомобиль с пробегом по сектору начинается от 8,6%, на новые автомобили — от 6,5%, а по кредитам с господдержкой — от 11,6%.

Таким образом, сейчас если денег на покупку автомобиля не хватает, то, несмотря на кризис, стоит воспользоваться проверенным автокредитом и сесть за руль собственной машины. Вряд ли в ближайший год цены на автомобили будут падать, санкции расширяются, а параллельный импорт добавляет к цене до 20–30%. Поэтому не стоит откладывать покупку, тем более ставки по автокредитам сейчас ниже, чем в минувшем году. В результате заемщик-автолюбитель может пользоваться кредитным автомобилем и вносить посильные ежемесячные платежи. Например, за автокредит на пять лет суммой 1,5 млн руб. с первым взносом 10% каждый месяц придется отдать банку 23 899 руб. Если увеличить срок кредита до семи лет, ежемесячный платеж будет еще меньше, правда, итоговая переплата процентов за весь срок кредитования тоже увеличится. С автокредитом можно действовать так же, как с ипотекой: взять заем на долгий срок, но ежемесячно вносить платежи, уменьшая тело кредита, а не сумму ежемесячных платежей. Так переплата будет меньше, а для себя нужно составить график именно с повышением выплат.

Ирина Андриевская, директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру»