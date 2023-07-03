С имуществом решили не спешить

Законодательное собрание Нижегородской области отправило на доработку предложение регионального уполномоченного по правам человека Оксаны Кислицыной о внесении изменений в Гражданский кодекс РФ. По словам омбудсмена, с июля 2022 года находящиеся в СИЗО граждане лишены возможности выдавать своим представителям доверенности на управление банковскими счетами и имуществом, оформление пенсий, решение вопросов опекой над детьми. Уже год это право сохраняется только за теми, кто уже отправлен в колонию. Омбудсмен хочет предложить Госдуме исправить эту ситуацию, но депутаты выступили против. Они не уверены, что находящиеся в СИЗО предприниматели будут подписывать доверенности на распоряжение своим имуществом добровольно. Кроме того, принятие законопроекта позволит подозреваемым избавиться от имущества, которое может быть использовано для компенсации ущерба пострадавшим, если такие имеются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородские депутаты отказались поддержать законодательную инициативу регионального омбудсмена Оксаны Кислицыной по внесению в Гражданский кодекс РФ изменений, связанных с реализацией прав находящихся в СИЗО задержанных и арестованных. По словам омбудсмена, речь идет об их участи в гражданско-правовых сделках. Поводом к разработке законопроекта послужили обращения от содержащихся под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, которые жалуются на то, что не могут заверить доверенности на управление банковскими счетами и имуществом, оформление пенсий, решение вопросов с опекой, представительство в судах и государственных органах.

При этом их право на такие сделки закреплено федеральным законом «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».

Оксана Кислициына пояснила, что до июля 2022 года в соответствии с правилами внутреннего распорядка граждане, находящиеся в СИЗО, могли выдавать своему представителю доверенность, которая визировалась начальником изолятора или его заместителем. С момента введения в июле прошлого новых правил внутреннего распорядка для СИЗО, тюрем и колоний это правило действует только для заключенных, уже осужденных за свои преступления и находящихся в местах лишения свободы. СИЗО к таковым не относятся, так как с точки зрения закона они являются местами содержания под стражей. Для заключенных СИЗО доступно только оформление доверенностей на осуществление предпринимательской деятельности. Для того чтобы исправить возникшую правовую коллизию, нижегородский омбудсмен предлагает выйти с соответствующей инициативой в Госдуму.

«Мы предлагали Минюсту РФ проработать вопрос о внесении изменений в правила внутреннего распорядка, но глава ведомства Константин Чуйченко предложил решить этот вопрос через Госдуму в виде законодательной инициативы по внесению изменений в Гражданский кодекс», — пояснила Оксана Кислицына.

Она считает, что принятие законопроекта поможет реализовать свои права гражданам, которые долго находятся в СИЗО из-за длительного следствия.

Комитет по госвласти, по словам его председателя Владимира Пакова, рассмотрел предложение омбудсмена и рекомендовал принять его, но ряд депутатов высказались категорически против. Председатель бюджетного комитета Александр Шаронов заявил, что считает предложение «очень спорным». «Если принять во внимание существующую практику возбуждения уголовных дел, практику принятия решений о заключении под стражу, может ли кто-то дать гарантию, что решение о гражданско-правовой сделке принято обвиняемым или подозреваемым добровольно? Может ли кто-то гарантировать, что он сам, находясь в СИЗО, оформил дарение или куплю-продажу своего имущества за две копейки?» — задал депутат риторический вопрос окружающим.

По его словам, гораздо важнее работать над тем, чтобы граждане не находились в следственных изоляторах по несколько лет без суда и приговора. «Мы этим законопроектом ставим под огромный риск предпринимателей, имеющих какое-то имущество», — уверен господин Шаронов.

Его поддержал депутат Дмитрий Бедняков. который также считает, что выходить с предложенной инициативой нельзя.

По его словам, в случае принятия законопроекта могут пострадать права третьих лиц, которым по приговору суда за счет имущества подозреваемого можно компенсировать нанесенный ущерб

«Все понятно, когда речь идет о местах лишения свободы. В этом случае суд принял все необходимые решения, обвиняемый уехал к месту отбытия наказания, и вопросы с его собственностью решены. В той ситуации, о которой мы сейчас говорим, этого еще не произошло, но мы предоставляем арестованному или задержанному право на заключение гражданско-правовых сделок. Причем не пишем в законе, что это возможно только с разрешения органов следствия. Я думаю, что мы в очередной раз можем получить по носу от Государственной думы, выходя с такой инициативой», — отметил депутат.

Председатель заксоборания Евгений Люлин поинтересовался у депутатов, может ли кто-то выдать аргументы в поддержку законодательной инициативы, но таковых не нашлось. Вместо этого депутат Василий Суханов еще раз заявил о том, что с ее принятием появится «мощный неконтролируемый рычаг воздействия на находящихся под арестом предпринимателей, которые в силу обстоятельств ограничены в вопросах защиты своих прав». Кто именно сможет нажимать на этот рычаг, депутат уточнять не стал.

В ходе обсуждения выяснилось, что с предпринимательским сообществом законодательная инициатива не обсуждалась. Евгений Люлин на правах председателя предложил депутатам из уважения к ее разработчикам не «решать ее судьбу простым голосованием "за" и "против"».

Вместо этого депутаты прияли решение отправить законопроект на дополнительную правовую экспертизу и проработку. Они договорились обсудить ее с предпринимательским сообществом и вновь вынести на рассмотрение областного парламента.

Андрей Репин