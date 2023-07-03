Комиссию Грушинского фестиваля обвинили в отказе выступающим с песнями про спецоперацию

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что конкурсная комиссия Грушинского фестиваля в Самаре, проходившего с 29 июня по 2 июля, запрещала любые патриотические песни, включая посвященные спецоперации на Украине. По его словам, тем, кому отказали в выступлении — среди них оказались депутаты и участники боевых действий, «пришлось петь на ''альтернативной'' площадке ''Победа''».

«В итоге — их (конкурсную комиссию.— ''Ъ'') удалось ''проломить'' с огромным трудом, однако председатель худсовета и хедлайнер фестиваля Олег Митяев — в знак протеста не вышел на сцену. А в момент исполнения Калинкиным песни ''Нам нужна одна победа'', когда встала вся поляна, часть столичных бардов, включая Хомчик, демонстративно осталась сидеть. Не встал и президент Груши Борис Кейльман»,— написал господин Хинштейн в своем Telegram-канале.

Депутат заявил, что членам комиссии, выступающим против посвященных боевым действиям песен, «совсем не нужна победа, зато им нужны деньги из бюджета». Он указал, что на проведение фестиваля из Фонда президентских грантов было выделено 29 млн руб.

Член жюри и худсовета фестиваля, исполнительница Галина Хомчик, которую в своем посте упоминает Александр Хинштейн, заявила, что патриотические песни на фестивале никто не запрещал. «Это глупость. Я не знаю, что такое альтернативная площадка, там столько сцен — они все разные, идут разные программы, никому ничего там не запрещают. Это фейк»,— сказала госпожа Хомчик «Осторожно, Media».

Комментируя выступление Михаила Калинкина, которое, по словам депутата, специально задерживали, Галина Хомчик объяснила, что жюри придерживалось сценария, который был согласован в Минкультуры. Выступление с песней «Нам нужна одна победа», по ее словам, «вставили в программу в последний момент по просьбе губернатора».

Грушинский фестиваль — песенный фестиваль авторских песен, который проходит с 1968 года в Самаре. Он проводится в условиях палаточного лагеря. В 2003 году на фестивале организовали отдельную сцену, которая получила название «Победа», на ней представляли патриотические песни. В 2023 году площадку переименовали в «ZA Победу». Всего организовано было 17 различных площадок.

Лусине Баласян