Чехия сделала исключения из антироссийских санкций для 33 местных компаний

Чехия с начала действия антироссийских санкций сделала исключения из них для 33 местных фирм. Иначе вести бизнес с чешскими компаниями, принадлежащими российским компаниям, — невозможно. Исключения предоставлены для компаний из сфер ядерной энергетики и фармацевтики. Об этом сообщает чешское издание Seznam Zprvy со ссылкой на финансово-аналитическое ведомство (ФАУ).

Информацию о компаниях, просивших об исключениях, ведомство не предоставило. Однако по данным издания, речь идет о крупнейшей в Чехии энергетической копании CEZ, которой в том числе принадлежат АЭС «Дукованы» и «Темелин». Представитель компании Ладислав Кржиж сообщил редакции, что они подали «не более десяти» запросов на исключение. По его словам, без принятых мер CEZ не смогли бы продолжать сотрудничество с некоторыми чешскими компаниями-поставщиками, имеющими российских владельцев или находящимися под антироссийскими санкциями.

Представитель компании подтвердил, что запросы на исключение подавали также строительные фирмы MSA (ранее входила в компанию ТМК) и Skoda JS (ранее сотрудничала с «Росатомом»), а также компания по производству трубопроводной арматуры Arako.

Издание также сообщило, что правительство Чехии может разрешить поставки в Россию ряда лекарств и их компонентов, «если это необходимо в рамках медицинских и фармацевтических целей». «Если экспортер хочет поставить в Россию какое-либо из этих веществ и докажет, что это необходимо для производства лекарственных препаратов, ФАУ может разрешить ему экспорт»,— рассказал изданию директор ФАУ Иржи Гилмар.

CEZ — конгломерат 96 компаний, 72 из которых расположены в Чехии. Компании направлены на производство и дистрибуцию электроэнергии. CEZ является крупнейшей публичной компанией в Центральной и Восточной Европе, чешским властям принадлежит 70% акций.

Кроме Чехии, интересы CEZ представлены в Болгарии, Германии, Венгрии, Польше, Румынии, Словакии и Турции. Правительству Чехии принадлежит 70 % акций компании. В феврале 2023 года CEZ инициировала международное арбитражное разбирательство против «Газпром экспорта» из-за недопоставок газа в 2022 г. До этого Чехия могла получать российский газ транзитом через Украину, по газопроводам «Ямал — Европа» и «Северный поток».

Полина Мотызлевская