АСВ пытается признать банкротом экс-предправления Роскомснаббанка Флюра Галлямова

Конкурсный управляющий Роскомснаббанка — Агентство по страхованию вкладов — подал заявление о признании банкротом бывшего председателя правления банка Флюра Галлямова. Заявление поступило в арбитражный суд Башкирии в конце июня.

Лицензия Роскоснаббанка, который контролировала семья Флюра Галлямова, была отозвана в 2019 году. Как писал «Ъ-Уфа», банк привлекал вклады физлиц под повышенную процентную ставку в пользу краудфандинговой платформы «Золотой запас». В 2021 году кредитную организацию признали банкротом. Обязательства перед кредиторами оценивались в 23 млрд руб., в том числе около 18 млрд руб. — вклады физлиц и индивидуальных предпринимателей. На начало июня было удовлетворено 8% от требований кредиторов.

В прошлом году арбитражный суд Башкирии взыскал с Флюра Галлямова 25,6 млн руб. убытков.

Также в мае текущего года апелляционная инстанция постановила солидарно взыскать с Флюра Галлямова, заместителей предправления Рустема Мухтарова и Ирека Такиуллина, финансового директора Дениса Огневского, начальника управления кредитования Руслана Шайхутдинова 153,4 млн руб.

Влада Шипилова

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