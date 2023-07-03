«Мотовилиха» подешевела на 948 млн рублей

Конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» вновь объявил закрытые торги в форме публичного предложения по реализации имущественного комплекса предприятия. Как следует из документации, начальная цена лота составляет 8,533 млрд руб. Торги будут проводиться с 7 июля по 12 сентября текущего года. Этот временной отрезок разбит на десять периодов, в каждом из которых цена будет снижаться. К последнему периоду с 8 по 12 сентября цена лота упадет до 853 млн руб.

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Новый торги были объявлены в конце июня, поскольку в состав реализуемого имущества были включены кислородная станция, склад баллонов, а также участки под ними. Предприятие было выставлено на продажу за 9,481 млн руб., но затем конкурсный управляющий отменил это сообщение.

ПАО «Мотовилихинские заводы» в марте 2018 года вошло в процедуру конкурсного производства с суммой кредиторской задолженности около 17,6 млрд руб. Процедуру банкротства должника контролируют структуры «Ростеха», основным кредитором является ООО «РТ-Капитал». Сейчас производственная деятельность предприятия сосредоточена в ЗАО «Специальное конструкторское бюро» (оборонная продукция), а также в ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение». Первые и последующие торги по реализации имущества предприятия единым лотом были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.