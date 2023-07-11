От таблетки до розетки

Одной из ключевых задач глобального курса российской промышленности на импортозамещение является максимальный уровень самообеспечения. При этом в отдельно взятом регионе России, а именно в Московской области, концепция самодостаточности декларируется уже давно. Уже сегодня продукция, которая выпускается подмосковными предприятиями, способна закрыть большинство потребительских запросов региона.

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«Мы в Подмосковье стараемся максимальное внимание уделять инвесторам — и в промышленности, и в сельском хозяйстве, в стратегически важных отраслях импортозамещения. Активно взаимодействуем с федеральным правительством, запускаем региональные меры поддержки, внедряем современные сервисы. Большой популярностью у предпринимателей пользуется "Земля за 1 рубль", когда за символическую плату можно получить в аренду участок. По аналогии с этим в июне мы запустили новую услугу на нашем Инвестпортале — это "Недвижимость за 1 рубль". Кроме того, хорошо работает мера поддержки «Промышленная ипотека» — готовые модульные помещения для бизнеса под 3–5% годовых. Интерес к программе есть и со стороны операторов, и со стороны резидентов»,— говорит губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Проактивная позиция региона по работе с инвесторами, прежде всего в сфере производства, уже сделала Московскую область одним из самых развитых и диверсифицированных промышленных субъектов России.

«Более 1,3 тыс. крупных и средних предприятий обрабатывающей промышленности, свыше 430 тыс. субъектов МСП, работающих в Московской области, уже сегодня закрывают все жизненно важные потребительские запросы населения. Еда, лекарства, одежда, предметы первой необходимости, товары для детей, для занятий спортом, для создания комфорта — все это мы производим, и наши бренды известны далеко за пределами региона»,— говорит заместитель председателя правительства—министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Действительно, напитки «Черноголовка», мороженое «Чистая линия», косметика LIBREDERM, зубные пасты R.O.C.K.S., обувь «Котофей», фильтры «Барьер», мебель «Шатура» — эти и многие другие бренды подмосковных компаний известны по всей России. При этом предприятия активно развиваются, в том числе при поддержке регионального правительства.

Например, компании «Живые диваны», выпускающей мебель под брендом MOON, в прошлом году был предоставлен земельный участок по упрощенной процедуре — без проведения торгов. На участке компания расширит производство. Инвестиции в проект составят 2 млрд руб. Еще один пример — компания «Московская кофейня на паяхъ». В 2022 году она завершила реконструкцию и дооборудование завода по производству растворимого сублимированного кофе. Инвестиции в проект составили около 6 млрд руб. От региона инвестор получил субсидию на возмещение затрат на инженерную инфраструктуру.

Активно в Московской области развиваются и новые бренды. Так, компания «Новые технологии», выпускающая профессиональную косметику под брендом ARAVIA, реализует инвестпроект по расширению предприятия. В прошлом году инвестор получил земельный участок по подмосковной программе поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль». Инвестиции в проект оцениваются более чем в 850 млн руб.

«Есть в регионе и бренды, которые не находятся на слуху, но тем не менее широко применяются в повседневной жизни,— говорит Екатерина Зиновьева.— Например, получая медицинскую помощь, мы не задумываемся о производителе препаратов, марках медоборудования и так далее. В то же время шприцы для инъекций сегодня производятся в подмосковной Дубне на новом заводе "ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ". Один из подмосковных производителей анализаторов, которые помогают врачам ставить диагнозы,— дубненская компания "Эйлитон". Там же компания "ВестМедГрупп" производит широкий спектр медицинской техники и комплектующих под торговой маркой "Кадуцей". Компания "ПСК Фарма", тоже из Дубны, уже сегодня выпускает более 30 лекарственных препаратов».

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Зампред отметила, что подмосковная Дубна стала одним из крупнейших центров современной медицинской промышленности. Только названные четыре компании за последние десять лет вложили в запуск своих предприятий свыше 8,9 млрд руб.

Таким образом, непосредственно потребительский сегмент, так называемые бренды,— это лишь вершина айсберга подмосковной промышленности. В регионе массово выпускается продукция, которую не покупают в магазинах, но люди каждый день ею пользуются. Например, ежедневно вагоны метро, произведенные на подмосковном «Метровагонмаше», перевозят по всему миру 16 млн человек. Сейчас предприятие развивает производство отечественных компонентов для собственных нужд и модернизирует действующие мощности. Инвестиции в проект оцениваются в 3,7 млрд руб.

Тепловозы и электровозы, которые везут пассажирские составы, ежедневно доставляя тысячи пассажиров к местам назначения, также производятся в Подмосковье — на Коломенском заводе. Предприятие является флагманом отечественного двигателестроения, выпускает надежные отечественные двигатели для нужд ключевых отраслей экономики России. За последние десять лет работы предприятием было выпущено 4,4 тыс. дизелей широкого назначения, а также более 460 локомотивов различных типов.

Прицепная техника подмосковного производителя «Тонар» все чаще встречается на наших дорогах. Компания сейчас реализует проект по локализации производства осей для прицепов и грузовиков. Объем инвестиций превысит 800 млн руб. Проект поддержан на уровне региона: инвестору выдано три земельных участка в льготную аренду по программе «Земля за 1 рубль».

Продукция Серпуховского лифтостроительного завода также не продается в рознице, однако лифтами предприятия активно пользуются: сегодня они устанавливаются в жилых домах, офисах и на других объектах. Производство лифтового оборудования и комплектующих было организовано в конце прошлого года на базе закрытого ранее предприятия. Сейчас инвестор планирует выйти на мощности до 12 тыс. лифтов в год. Инвестиции в перезапуск завода оцениваются в 1,6 млрд руб.

Еще более глубокий сегмент подмосковной промышленности — это бренды для производителей. Например, в нынешнем году в Московской области было запущено производство оборудования для добывающей промышленности компании «Меттойл» (Группа копаний ТСС). Объем инвестиций в проект с учетом расширения превысит 1,2 млрд руб. Продукция компании широко востребована ведущими предприятиями нефтегазовой отрасли. По сути, сам «Меттойл» в данном случае является промышленным брендом.

Множество подмосковных компаний работают в рамках крупных холдингов, и с ними не всегда ассоциируется конечная продукция. Так, регион — активный участник производства космических аппаратов и кораблей. Например, блок МКС «Наука» собран с участием подмосковных предприятий. При производстве самолетов «Суперджет» — SSJ, Ил, МиГ, а также вертолетов Ми и другой авиатехники используют подмосковные производственные площадки. Крупные подмосковные производства работают в атомной энергетике, судостроении.

Помимо того в Московской области выпускается множество продукции, которая не маркируется брендами. Масса предприятий выполняет индивидуальные заказы. Например, в таком формате в регионе выпускаются станки, электрооборудование и электросистемы, упаковочная продукция. Один из крупнейших отраслевых комплексов региона — металлообработка — также выполняет огромный объем производственных работ по индивидуальному заказу.

«Предприятия Подмосковья выпускают широчайший спектр промышленной продукции. В отдельных сферах мы вообще можем работать автономно. Например, для строительного сектора у нас выпускаются отделочные и строительные материалы, электрика, строительная техника и даже отдельные домокомплекты. И таких сфер становится все больше: промышленность региона не статична: предприятия развиваются, компании инвестируют в расширение мощностей, повышают уровень локализации, исследуют новые сферы. В результате индекс промпроизводства Московской области в последние годы неизменно выше среднероссийского уровня, за первые пять месяцев 2023 года подмосковное промпроизводство в секторе обрабатывающей промышленности выросло на 13,7%. Таким образом, уже сегодня регион является одним из центров обрабатывающей промышленности страны, и правительство области делает все, чтобы укрепить этот статус»,— почеркнула зампред Зиновьева.