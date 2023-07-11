«Экспорт оригинальных препаратов позволит нам обеспечить и себя, и другие страны новыми эффективными лекарствами и развивать технологический суверенитет страны»

Импортонезависимость и разработка отечественных инновационных лекарственных препаратов — главные приоритеты стратегии «Фарма-2030». Появление большого количества оригинальных лекарств, которые так нужны сегодня врачам и их пациентам, можно ускорить, если будет государственная поддержка экспортной деятельности российских фармацевтических компаний. Директор по информационной политике ГК «Промомед» Дмитрий Земсков — о том, какие меры поддержки нужны фармотрасли, что такое устойчивое развитие и почему надо возродить систему отраслевых НИИ, которые бы занимались разработкой технологий производства новых антибиотиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор по информационной политике ГК «Промомед» Дмитрий Земсков

Фото: Предоставлено ГК «Промомед» Директор по информационной политике ГК «Промомед» Дмитрий Земсков

Фото: Предоставлено ГК «Промомед»

— Ваша компания принимает участие со своими разработками в экспозиции Минпромторга на «Иннопроме» в Екатеринбурге. Расскажите, какие лекарственные препараты вы представляете на выставке?

— Мы, как компания, которая отслеживает и формирует самые современные стандарты лечения, представляем продукты в социально значимых и востребованных терапевтических группах, это и борьба с инфекцией, и онкология, это и будущее медицины — биологические препараты. Создание линейки биологических препаратов — одно из основных направлений нашего развития в ближайшие годы.

«Промомед» — компания с огромной производственной базой в Саранске, включая новый завод по синтезу активных фармацевтических субстанций (АФС). В нашем портфеле порядка 250 зарегистрированных препаратов, 80% из них входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). На «Иннопроме» будет десять инновационных лекарственных препаратов: противовирусные, противоопухолевые, для коррекции пищевого поведения и снятия синдрома хронической усталости, иммунологические и неврологические. Они разработаны нашими учеными, технологами и производятся по полному циклу, коммерчески доступны и уже применяются в клиниках.

— Главная тема «Иннопрома-2023» — «Устойчивое производство: стратегия обновления». А ваш завод по синтезу активных фармсубстанций, открытый в марте в Саранске, назван самым современным и экологичным в России. Каких принципов устойчивого развития придерживается компания?

— Группа компаний «Промомед» не просто уделяет устойчивому развитию большое внимание, она живет в устойчивом развитии и следует его принципам.

В соответствии с этим завод «Биохимик», наше головное предприятие, фактически был построен заново. В производственной программе сейчас десять видов лекарственных форм, выпускающихся в самых современных условиях. А в марте мы открыли новый завод по производству АФС, который может производить порядка 150 видов субстанций в объеме 340 тонн в год. Это семь полноценных линий, две из них полностью исключают контакт продукта с человеком и внешней средой и предназначены для выпуска онкопрепаратов. Огромные средства вложены в строительство инфраструктуры, современных локальных очистных сооружений, обеспечивающих высокую очистку промышленных стоков и сред. Завод сертифицирован по стандартам GMP Евразийского экономического союза.

Все бизнес-процессы: разработка, производство, хранение, реализация лекарственных средств — гармонизированы с международными стандартами качества. В каждом цехе внедрена технология бережливого производства. Приоритет для компании — защита персонала от воздействия неблагоприятных факторов.

В 2022 году ГК «Промомед» опубликовала первый в своей истории отчет, в котором мы раскрыли наши основные принципы в области охраны окружающей среды, социальной ответственности, корпоративного управления, отразили достижения в области достижения целей устойчивого развития ООН.

— Какие же?

— Например, непрерывное образование и развитие персонала. Мы не только заботимся о наших сотрудниках, но и занимаемся их обучением, ведем системную работу по подготовке молодых кадров. Пять лет назад создали кафедру химической технологии в Мордовском государственном университете им. Н. П. Огарева, в прошлом году в двух гимназиях Саранска открыли химические классы, стали участниками программы подготовки кадров «Профессионалитет» Минобразования и теперь готовим выпускников колледжей к работе на нашем предприятии.

Еще один принцип устойчивого развития — прозрачность во всем. В компании действует комплаенс-комитет, и мы стремимся вынести все наши закупки на электронные площадки, сделав коммерческую деятельность максимально прозрачной.

— Какое процентное соотношение отечественных машин, приборов и импортных на заводе «Биохимик»?

— Около 20% оборудования — отечественного производства, в основном емкостное (реакторы, центрифуги). У нас есть оборудование, изготовленное по нашим российским разработкам и чертежам, которое произведено в Китае. Но пионеры в области отечественных технологий уже появились: первые образцы аналитического оборудования, машин для сушки и грануляции, смесителей и ферментов. Нам хотелось бы, чтобы таких производителей стало больше, мы будем на них ориентироваться в наших дальнейших планах.

— Полноценное развитие фармпромышленности, включая предприятия полного цикла, невозможно без развития смежных отраслей. Какие направления кооперации в приоритете, чтобы обеспечить технологический суверенитет?

— Два главных направления — химические разработки и инженерные. Надо развивать среднее машиностроение, малую и среднюю химию, и Минпромторг уже предпринимает конкретные шаги по созданию химических кластеров.

Основные исходные элементы для производства лекарств в России присутствуют. В настоящее время у отечественной фармы есть порядка 14–15 базовых молекул, из которых можно произвести до 2 тыс. молекул средней и малой химии, закрывающих весь список ЖНВЛП и обеспечивающих лекарственную безопасность страны.

Кооперация нужна не только с промышленностью, но и с научными центрами, профильными вузами.

Почему мы в свое время открыли кафедру химической технологии в Мордовском госуниверситете? Потому что у нас был дефицит химиков-технологов и взять их было негде. Затем мы начали сотрудничать с другими вузами, например с Российским химико-технологическим университетом им. Д. И. Менделеева: здесь мы и заказываем технологию, и под нее нам готовят специалистов, и они становятся носителями знаний, уже адаптированных к реальному производству.

— Импортонезависимость и разработка отечественных инновационных препаратов — главные приоритеты стратегии развития фармацевтической и медицинской отрасли до 2030 года («Фарма-2030»). Какие, на ваш взгляд, меры поддержки необходимы, чтобы ускорить выход на рынок оригинальных препаратов?

— У фармотрасли своя специфика — длинный инвестиционный цикл. Поэтому если мы будем ориентироваться только на внутренний рынок, то выход оригинальных препаратов будет достаточно сложным. Нужна экспортная экспансия на рынки с миллиардным населением, а для этого — меры господдержки, например финансирование международных клинических исследований, что позволит уже через пять лет вывести большое количество оригинальных препаратов на дружественные нам рынки. Идет работа по гармонизации стандартов и взаимному признанию сертификатов GMP с перспективными для экспорта российских лекарств рынками: страны Юго-Восточной Азии, Средней Азии, Африки. Это также будет хорошей мерой поддержки экспортной деятельности российских фармкомпаний и стимулом создавать больше инновационных препаратов. Экспорт позволит нам обеспечить и себя, и другие страны новыми лекарствами и развивать наш технологический суверенитет.

— Производство антибактериальных препаратов (антибиотиков) — отдельное направление, очень важное, особенно в свете проблемы антибиотикорезистентности (устойчивость микроорганизмов к лекарственным средствам). «Промомед» выпускает антибиотики и ведет собственные разработки. Расскажите подробнее об этом.

— Антибиотикорезистентность — серьезная проблема, сейчас сроки жизни молекулы антибиотика до получения устойчивой резистентности варьируются от пяти до десяти лет. У нас есть опыт создания молекулы антибиотика с нуля на территории РФ: мы воссоздали молекулу ванкомицина (антибиотик резерва группы гликопептидов) и создали от него четыре производных антибактериальных препарата. Наверное, сегодня это единственный опыт в стране, когда была разработана не лабораторная, а промышленная технология. Советские НИИ антибиотиков разрабатывали такие технологии, которые потом легко масштабировались на тоннажное производство. И сегодня нам необходимо возродить эту систему научных институтов, которые бы по заказу фармпредприятий занимались разработкой технологий производства антибактериальных средств. Государство должно поддержать эту программу, учитывая значимость и масштабы проблемы.

Важно понимать, что России нужно не массовое производство уже имеющихся на рынке антибиотиков, а собственные промышленные мощности, которые поддерживают технологию производства и разрабатывают новейшие антибиотики. Чтобы при возникновении нештатной ситуации в течение года можно было построить и запустить производство. Наши разработчики отлично продемонстрировали это в пандемию ковида: технология производства вакцин была сохранена, и потребовалось всего полгода, чтобы заработали заводы по выпуску отечественной коронавирусной вакцины.

В России сегодня не менее пяти ведущих фармкомпаний, которые занимаются разработкой антибактериальных средств. У нас есть большой научный потенциал, чтобы обеспечить лекарственную безопасность страны и в этом направлении.

Интервью взяла Наталья Тимашова