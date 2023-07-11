«Экспорт оригинальных препаратов позволит нам обеспечить и себя, и другие страны новыми эффективными лекарствами и развивать технологический суверенитет страны»

Импортонезависимость и разработка отечественных инновационных лекарственных препаратов — главные приоритеты стратегии «Фарма-2030». Появление большого количества оригинальных лекарств, которые так нужны сегодня врачам и их пациентам, можно ускорить, если будет государственная поддержка экспортной деятельности российских фармацевтических компаний. Директор по информационной политике ГК «Промомед» Дмитрий Земсков — о том, какие меры поддержки нужны фармотрасли, что такое устойчивое развитие и почему надо возродить систему отраслевых НИИ, которые бы занимались разработкой технологий производства новых антибиотиков.
Директор по информационной политике ГК «Промомед» Дмитрий Земсков
Фото: Предоставлено ГК «Промомед»
— Ваша компания принимает участие со своими разработками в экспозиции Минпромторга на «Иннопроме» в Екатеринбурге. Расскажите, какие лекарственные препараты вы представляете на выставке?
— Мы, как компания, которая отслеживает и формирует самые современные стандарты лечения, представляем продукты в социально значимых и востребованных терапевтических группах, это и борьба с инфекцией, и онкология, это и будущее медицины — биологические препараты. Создание линейки биологических препаратов — одно из основных направлений нашего развития в ближайшие годы.
«Промомед» — компания с огромной производственной базой в Саранске, включая новый завод по синтезу активных фармацевтических субстанций (АФС). В нашем портфеле порядка 250 зарегистрированных препаратов, 80% из них входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). На «Иннопроме» будет десять инновационных лекарственных препаратов: противовирусные, противоопухолевые, для коррекции пищевого поведения и снятия синдрома хронической усталости, иммунологические и неврологические. Они разработаны нашими учеными, технологами и производятся по полному циклу, коммерчески доступны и уже применяются в клиниках.
— Главная тема «Иннопрома-2023» — «Устойчивое производство: стратегия обновления». А ваш завод по синтезу активных фармсубстанций, открытый в марте в Саранске, назван самым современным и экологичным в России. Каких принципов устойчивого развития придерживается компания?
— Группа компаний «Промомед» не просто уделяет устойчивому развитию большое внимание, она живет в устойчивом развитии и следует его принципам.
В соответствии с этим завод «Биохимик», наше головное предприятие, фактически был построен заново. В производственной программе сейчас десять видов лекарственных форм, выпускающихся в самых современных условиях. А в марте мы открыли новый завод по производству АФС, который может производить порядка 150 видов субстанций в объеме 340 тонн в год. Это семь полноценных линий, две из них полностью исключают контакт продукта с человеком и внешней средой и предназначены для выпуска онкопрепаратов. Огромные средства вложены в строительство инфраструктуры, современных локальных очистных сооружений, обеспечивающих высокую очистку промышленных стоков и сред. Завод сертифицирован по стандартам GMP Евразийского экономического союза.
Все бизнес-процессы: разработка, производство, хранение, реализация лекарственных средств — гармонизированы с международными стандартами качества. В каждом цехе внедрена технология бережливого производства. Приоритет для компании — защита персонала от воздействия неблагоприятных факторов.
В 2022 году ГК «Промомед» опубликовала первый в своей истории отчет, в котором мы раскрыли наши основные принципы в области охраны окружающей среды, социальной ответственности, корпоративного управления, отразили достижения в области достижения целей устойчивого развития ООН.
— Какие же?
— Например, непрерывное образование и развитие персонала. Мы не только заботимся о наших сотрудниках, но и занимаемся их обучением, ведем системную работу по подготовке молодых кадров. Пять лет назад создали кафедру химической технологии в Мордовском государственном университете им. Н. П. Огарева, в прошлом году в двух гимназиях Саранска открыли химические классы, стали участниками программы подготовки кадров «Профессионалитет» Минобразования и теперь готовим выпускников колледжей к работе на нашем предприятии.
Еще один принцип устойчивого развития — прозрачность во всем. В компании действует комплаенс-комитет, и мы стремимся вынести все наши закупки на электронные площадки, сделав коммерческую деятельность максимально прозрачной.
— Какое процентное соотношение отечественных машин, приборов и импортных на заводе «Биохимик»?
— Около 20% оборудования — отечественного производства, в основном емкостное (реакторы, центрифуги). У нас есть оборудование, изготовленное по нашим российским разработкам и чертежам, которое произведено в Китае. Но пионеры в области отечественных технологий уже появились: первые образцы аналитического оборудования, машин для сушки и грануляции, смесителей и ферментов. Нам хотелось бы, чтобы таких производителей стало больше, мы будем на них ориентироваться в наших дальнейших планах.
— Полноценное развитие фармпромышленности, включая предприятия полного цикла, невозможно без развития смежных отраслей. Какие направления кооперации в приоритете, чтобы обеспечить технологический суверенитет?
— Два главных направления — химические разработки и инженерные. Надо развивать среднее машиностроение, малую и среднюю химию, и Минпромторг уже предпринимает конкретные шаги по созданию химических кластеров.
Основные исходные элементы для производства лекарств в России присутствуют. В настоящее время у отечественной фармы есть порядка 14–15 базовых молекул, из которых можно произвести до 2 тыс. молекул средней и малой химии, закрывающих весь список ЖНВЛП и обеспечивающих лекарственную безопасность страны.
Кооперация нужна не только с промышленностью, но и с научными центрами, профильными вузами.
Почему мы в свое время открыли кафедру химической технологии в Мордовском госуниверситете? Потому что у нас был дефицит химиков-технологов и взять их было негде. Затем мы начали сотрудничать с другими вузами, например с Российским химико-технологическим университетом им. Д. И. Менделеева: здесь мы и заказываем технологию, и под нее нам готовят специалистов, и они становятся носителями знаний, уже адаптированных к реальному производству.
— Импортонезависимость и разработка отечественных инновационных препаратов — главные приоритеты стратегии развития фармацевтической и медицинской отрасли до 2030 года («Фарма-2030»). Какие, на ваш взгляд, меры поддержки необходимы, чтобы ускорить выход на рынок оригинальных препаратов?
— У фармотрасли своя специфика — длинный инвестиционный цикл. Поэтому если мы будем ориентироваться только на внутренний рынок, то выход оригинальных препаратов будет достаточно сложным. Нужна экспортная экспансия на рынки с миллиардным населением, а для этого — меры господдержки, например финансирование международных клинических исследований, что позволит уже через пять лет вывести большое количество оригинальных препаратов на дружественные нам рынки. Идет работа по гармонизации стандартов и взаимному признанию сертификатов GMP с перспективными для экспорта российских лекарств рынками: страны Юго-Восточной Азии, Средней Азии, Африки. Это также будет хорошей мерой поддержки экспортной деятельности российских фармкомпаний и стимулом создавать больше инновационных препаратов. Экспорт позволит нам обеспечить и себя, и другие страны новыми лекарствами и развивать наш технологический суверенитет.
— Производство антибактериальных препаратов (антибиотиков) — отдельное направление, очень важное, особенно в свете проблемы антибиотикорезистентности (устойчивость микроорганизмов к лекарственным средствам). «Промомед» выпускает антибиотики и ведет собственные разработки. Расскажите подробнее об этом.
— Антибиотикорезистентность — серьезная проблема, сейчас сроки жизни молекулы антибиотика до получения устойчивой резистентности варьируются от пяти до десяти лет. У нас есть опыт создания молекулы антибиотика с нуля на территории РФ: мы воссоздали молекулу ванкомицина (антибиотик резерва группы гликопептидов) и создали от него четыре производных антибактериальных препарата. Наверное, сегодня это единственный опыт в стране, когда была разработана не лабораторная, а промышленная технология. Советские НИИ антибиотиков разрабатывали такие технологии, которые потом легко масштабировались на тоннажное производство. И сегодня нам необходимо возродить эту систему научных институтов, которые бы по заказу фармпредприятий занимались разработкой технологий производства антибактериальных средств. Государство должно поддержать эту программу, учитывая значимость и масштабы проблемы.
Важно понимать, что России нужно не массовое производство уже имеющихся на рынке антибиотиков, а собственные промышленные мощности, которые поддерживают технологию производства и разрабатывают новейшие антибиотики. Чтобы при возникновении нештатной ситуации в течение года можно было построить и запустить производство. Наши разработчики отлично продемонстрировали это в пандемию ковида: технология производства вакцин была сохранена, и потребовалось всего полгода, чтобы заработали заводы по выпуску отечественной коронавирусной вакцины.
В России сегодня не менее пяти ведущих фармкомпаний, которые занимаются разработкой антибактериальных средств. У нас есть большой научный потенциал, чтобы обеспечить лекарственную безопасность страны и в этом направлении.