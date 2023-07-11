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Коммерсантъ FM
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В поисках устойчивости

На «Иннопроме» обсудят адаптацию промышленности к новым вызовам

В нынешнем году ежегодная выставка «Иннопром» — крупнейшая российская площадка для промышленных компаний — проходит на фоне восстановления российской промышленности после резкой перестройки, вызванной введением санкций и уходом зарубежных компаний. В то же время на глобальном уровне отмечаются снижение деловой активности и охлаждение внешнего спроса, а торговые ограничения осложняют выход на внешние рынки. В таких условиях промышленники вынуждены искать новые решения для обеспечения устойчивости бизнеса как в цепочках поставок, так и в процессе производства.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Главной темой промышленной выставки «Иннопром», которая пройдет с 10 по 13 июля в Екатеринбурге, станет «Устойчивое производство: стратегии обновления». В отличие от прошлого года, когда участники форума должны были найти ответы на самые острые и насущные проблемы, теперь ключевые дискуссии «Иннопрома» ориентированы на поиск более долгосрочных решений, касающихся внедрения современных технологий, импортозамещения и создания новых партнерств.

Пленарная сессия форума при этом посвящена обсуждению актуальных проблем, с которыми сталкиваются промышленники в разных странах. Участие в ней примут глава правительства РФ Михаил Мишустин, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, вице-премьер Денис Мантуров, а также главы министерств промышленности и экономики Казахстана, Киргизии, Армении, Узбекистана, Таджикистана, Шри-Ланки, Эфиопии, Мьянмы и Зимбабве.

В рамках выставки состоится и VII Российско-китайское «Экспо», при этом площадь стенда участников из КНР составит 10 тыс. кв. м — представительство страны по сравнению с предыдущей выставкой 2019 года увеличится практически вдвое. Пауза между выставками была сделана из-за пандемии: китайская экономика официально начала открываться лишь в конце прошлого года, бОльшая же часть ограничений на перемещение через границу была снята лишь в начале текущего года. «Масштаб китайской делегации в этот раз огромен: в "Экспо" примут участие делегация Министерства культуры и туризма, делегация пилотной зоны регионального торгово-экономического сотрудничества "Китай—ШОС", 13 правительственных делегаций и большое количество бизнес-миссий»,— сообщил генеральный консул КНР в Екатеринбурге Цуй Шаочунь.

На площадке «Иннопрома» также вновь пройдет Форум производителей компонентов, в рамках которого представители малого и среднего бизнеса получат возможность представить свою продукцию, разработки и технологии напрямую потенциальным заказчикам — директорам по закупкам крупных предприятий. Спикерами форума станут представители Минпромторга РФ, Корпорации МСП, а также директора по закупкам и импортозамещению таких компаний, как АвтоВАЗ, БелАЗ, «Металлоинвест», «Транспортные системы», а также СИБУРа, МАЗа, «Северстали», Института медицинских материалов, Уральского турбинного завода. В прошлом году новые заказы по итогам таких встреч получили 350 компаний. В нынешнем году помимо российских разработчиков байерам также будут представлены производители комплектующих из Индии, Узбекистана и Казахстана.

Кроме того, российские компании смогут проконсультироваться с торговыми представителями РФ в 55 странах и получить поддержку в продвижении экспорта, поиске потенциальных партнеров и иностранных поставщиков.

Современная промышленность

Значительная часть сессий деловой программы выставки посвящена внедрению новых промышленных технологий. Так, в рамках одноименной конференции на площадке «Иннопрома» запланировано 20 панельных дискуссий о современных средствах производства, цифровых решениях, робототехнике, аддитивном производстве, новых материалах, беспилотных системах, индустриальном программном обеспечении.

Пленарная сессия конференции будет посвящена цифровизации производства и внедрению сквозных цифровых технологий, на ней соберутся руководители органов власти, разработчиков технологий и крупнейших российских производителей, чтобы представить самые передовые разработки в области промышленного производства. Компании-лидеры также поделятся опытом импортозамещения промышленных технологий, интеграции отдельных вендоров и создания эффективных экосистем.

Еще несколько сессий будут посвящены поддержке компаний и разработчиков по импортозамещению и тиражированию программного обеспечения в промышленности, развитию российского рынка CAD/CAE-систем, интернета вещей. В рамках конференции пройдет и заседание рабочей группы между Россией и Белоруссией по вопросам разработки и реализации совместных решений в области промышленного программного обеспечения.

Кроме того, участники «Иннопрома» обсудят проблемы кадрового дефицита в промышленности и повышения производительности труда. Первая сессия объединит представителей научного сообщества, бизнеса и власти для обсуждения возможностей подготовки высокотехнологичных специалистов в условиях значительной нехватки квалифицированных работников на рынке, а участники второй обсудят реализацию нацпроекта «Системные меры по повышению производительности труда», целью которого является прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не менее чем на 5% в год.

На форуме будет обсуждаться и финансирование инновационных промышленных проектов, в том числе особенности привлечения средств на каждом этапе жизненного цикла проекта с инновационной составляющей, инструменты повышения доступности финансовых ресурсов для промышленности, включая способы снижения стоимости и упрощения процедур привлечения финансирования. Участники сессии представят и ключевые решения рынка цифровых активов для повышения доступности финансирования, а также обсудят возможные направления развития этого рынка для обеспечения финансирования инноваций в промышленности.

Традиционно одним из наиболее актуальных направлений для повестки «Иннопрома» остается и «новая мобильность» — этот трек посвящен внедрению новых технологий в автопроме и трансформации транспортной отрасли (включая производство автономного и зеленого транспорта), а также обновлению инфраструктуры — созданию скоростных автомобильных магистралей и модернизации инфраструктуры для новых видов транспортных средств. Будут представлены и отечественные технологии для производства электромобилей, а также решения для развития беспилотного пассажирского и грузового транспорта, интеллектуальных логистических систем.

В рамках трека будет обсуждаться и одна из самых актуальных проблем для российского автопрома — развитие национальной компонентной базы. Эта задача осложняется не только нехваткой ресурсов, но и постепенным смещением приоритетов в мировом автопроме на фоне глобального роста продаж электромобилей: в прошлом году, по данным Международного энергетического агентства, продажи таких транспортных средств выросли на 55%, а их доля в общем объеме продаж — до 18%.

Обновление связей

Существенная часть повестки форума посвящена развитию международных связей. По словам директора деловой программы «Иннопрома» Антона Атрашкина, на выставке ожидается «беспрецедентно высокое участие глав правительств разных стран и министров промышленности и экономики». Всего в выставке примут участие делегации из 31 страны, в том числе из Китая, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Армении, Ирана, Шри-Ланки, Саудовской Аравии, Индии, Бахрейна, Египта, Алжира, Дании, Вьетнама.

Страной же партнером выставки в текущем году впервые стала Белоруссия (в прошлом году эту роль выполнял Казахстан, всего же практика привлечения страны-партнера поддерживается с 2015 года, ранее партнерами становились Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Турция и Италия). Всего на «Иннопром» приехали представители 130 белорусских компаний. «Это основные производители в сфере машиностроения — МАЗ, БелАЗ, МТЗ, также широко будут представлены станкостроение, микроэлектроника и много других производителей нашей современной техники»,— анонсировал министр промышленности страны Александр Рогожник. Представленные компании рассчитывают заключить в Екатеринбурге контракты более чем на $150 млн.

С участием представителей белорусской стороны пройдет и «Промышленный диалог: Россия—Беларусь», а также сессия «Россия—Республика Беларусь: производство и сбыт», на которой будут обсуждаться механизм новой льготной программы кредитования для производственных предприятий, процессы импортозамещения в обеих странах, развитие кооперации между российскими МСП и белорусскими компаниями, требования крупных компаний к поставщикам и успешные кейсы МСП, ставших поставщиками крупных компаний. В свою очередь, сессия по промышленной кооперации России и Казахстана будет посвящена инвестиционным партнерствам и возможностям реализации совместных проектов в Казахстане.

Возможности выхода российских производителей на рынки Азии и Африки будут обсуждаться на сессии «Восточный вектор: расширяя географию международных кооперационных связей». Участниками дискуссии станут: первый заместитель министра промышленности ОАЭ Омар Аль Сувади, заместитель министра промышленности и торговли Королевства Бахрейн Алалави Халед, президент Федерации египетской промышленности Мохамед Заки Эль-Севеди, вице-президент Турецко-Российского делового совета при Совете внешнеэкономических связей Турции Эрдем Аджай, директор департамента международных связей Торгово-промышленной палаты Эр-Рияда Мансур Аль-Аджми, управляющий вице-президент Dubai Industrial City Сауд Абу Аль-Шавареб, а также генеральный директор Invest in Sharjah Мохаммад Аль-Мушаррек.

В свою очередь, в рамках сессии «Промышленная кооперация государств—членов Шанхайской организации сотрудничества в эпоху глобальных вызовов» планируется обсуждение повышения транспарентности и устойчивости цепочек поставок и обеспечение равного доступа к новым технологиям в пространстве ШОС, цифровой трансформации промышленности, а также гармонизации стандартов для устойчивого технологического развития.

Наконец, в рамках «Иннопрома» состоится и заседание Совета по промышленной политике стран ЕАЭС, в котором примут участие министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян, вице-премьер РФ Денис Мантуров, министр промышленности Белоруссии Александр Рогожник, министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Марат Карабаев, министр экономики Армении Ваган Керобян, а также министр экономики и коммерции Киргизии Данияр Амангельдиев.

Наталья Ильина

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