Frank Media: число банков, предлагающих депозиты в долларах, за год сократилось на четверть

Число российских банков из топ-30, которые предлагают оформление депозитов в долларах, за год сократилось на четверть — с 16 до 12. Число банков, где можно оформить депозиты в евро, также сократилось — с 12 до 11. Об этом сообщает Frank Media со ссылкой на своих аналитиков.

Как пишет Frank Media, вклады в долларах и евро перестали предлагать Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, МТС-банк и «Ренессанс Кредит». В линейке Россельхозбанка остался только один вклад против четырех, предлагавшихся год назад.

Объем предложения уменьшился из-за низкого спроса на такие вклады со стороны населения и ужесточения регулирования со стороны Центробанка. В 2023 году ЦБ уже дважды повысил нормы резервирования по валютным вкладам, последний раз — 23 мая. Регулятор также сообщал о планах дестимулировать работу банков с долларами и евро, напоминая про санкционные риски.

По данным Frank RG, изменения в действующих вкладах в валюте имеют разнонаправленный характер. Ставки по валютным депозитам на 0,09–0,49 п. п. снизили Альфа-банк, СМП-банк, «АК Барс» и «Кубань кредит», в свою очередь Россельхозбанк, банк «Санкт-Петербург» и «Кредит Европа банк» их повысили на 0,07–1,30 п. п. Максимальную ставку по вкладам в долларах и евро можно найти в «Ак Барсе» по продукту «Выгодный курс», по условиям которого можно разместить сумму от 100 у. е. на 370 дней без пополнения и снятия.

При этом, по оценкам Frank RG, вклады в юанях сейчас предлагают как минимум 36 банков. Максимальную ставку по таким депозитам предлагает Металлинвестбанк (3,85% годовых), минимальную — Меткомбанк и УБРиР (по 0,1% годовых).

Олеся Павленко