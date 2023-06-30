Главные новости за 30 июня. Воронеж, Белгород, Орел, Курск

Советский райсуд Орла вынес обвинительный приговор бывшему вице-мэру города Роману Игнатушину. За злоупотребление должностными полномочиями экс-чиновника приговорили к году принудительных работ.

В «Лаборатории Касперского» подсчитали, что в Воронежской области за январь-май 2023 года доля устройств корпоративных пользователей, на которых были зафиксированы попытки заражения «веб-угрозами» составила 22,4%.

Под Нововоронежем началась подготовка площадки в 1,7 тыс. га для строительства новых энергоблоков АЭС.

Глава администрации Краснинского района Липецкой области Алексей Телков вскоре может занять кресло руководителя управления сельского хозяйства в правительстве региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

Мэрия Воронежа планирует радикально изменить схему движения на магистральной улице Димитрова в Левобережном районе по направлению на выезд в сторону Новой Усмани и Ростова-на-Дону.

Активизировавшиеся с конца весны боевые действия у границ Белгородской, Курской, Брянской и Воронежской областей, а также инциденты внутри регионов вынудили более 6 млн местных потребителей изменить привычки, оценили эксперты «Ъ».

Следователи заподозрили воронежские структуры ГК «ПИК-комфорт» в злоупотреблении доверием на 4,3 млн руб., сообщили в прокуратуре региона.

Ленинский райсуд Курска признал жителя Московской области Алексея Калинина виновным в мошенничестве в особо крупном размере при создании финансовой пирамиды. Ему назначено три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Воронежский военный гарнизонный суд приговорил мобилизованного из Тюменской области Валерия Чегодаря за покушение на убийство военнослужащего в Россоши к шести годам колонии строгого режима.

Уголовное дело первого заместителя генерального директора АО «Болховский завод полупроводниковых приборов» Николая Позднякова, которого обвиняют в коммерческом подкупе, направлено в суд для рассмотрения по существу.

Владимир Зоркий