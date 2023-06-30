Мобилизованного тюменца осудили за попытку убить сослуживца в Воронежской области

Воронежский военный гарнизонный суд опубликовал приговор по делу о покушении на убийство военнослужащего в Россоши (ч.3 ст. 30, ч.1. ст. 105 УК РФ). Мобилизованный вдовец из Тюменской области Валерий Чегодарь был признан виновным и отправлен в колонию строгого режима на шесть лет.

В основу уголовного дела легли события 31 января 2023 года, которые произошли в доме № 14 на улице Промышленной. Там Чегодарь и потерпевший Логинов с 22 декабря 2022 года находились в служебной командировки. Как установил суд, Чегодарь в этот день употреблял алкоголь. Господин Логинов высказал ему претензии из-за грубого обращения потребовал извиниться. Сослуживец «воспринял это как необоснованное нравоучение». После этого «у него сформировалось чувство недовольства, а также личной неприязни, а поэтому он решил лишить Логинова жизни».

Для этого рядовой из Тюменской области последовал в бытовую комнату, взял там топор, вернулся в спальное помещение и лег на свое место. Выждав некоторое время, он отправился на поиски оппонента и нашел того сидящим за столом спиной к нему. Чегодарь размахнулся и ударил Логинова обухом топора по голове, «при этом удар пришелся не в полную силу в связи с предпринятой потерпевшим попыткой блокирования удара своей рукой». Затем нападавший повернул оружие и замахнулся для второго удара лезвием топора, но его действия пресек находившийся рядом военный. Логинов получил рану в правой теменной области и сотрясение головного мозга, что эксперты квалифицировали это как причинение легкого вреда здоровью.

В суде Чегодарь частично признал вину, пояснив, что из-за конфликта с Логиновым хотел проучить его, но убивать не планировал. Экспертиза признала подсудимого вменяемым, алкогольное опьянение не помешало ему осознавать происходящее. Суд учел, что Чегодарь добровольно явился в военный комиссариат для отправки на службу и что незадолго до призыва у него погибли жена и дети. А также — просьбу потерпевшего не наказывать сослуживца строго. В связи с этим 1 июня тюменца приговорили к шести годам лишения свободы. В срок отбывания наказания зачтут время его содержания под стражей, которое длилось со 2 февраля 2023 года.

О суде над воронежским вертолетчиком читайте - в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова