Более 6 млн жителей приграничных регионов могли изменить потребительские привычки из-за спецоперации

Активизировавшиеся с конца весны боевые действия у границ Белгородской, Курской, Брянской и Воронежской областей, а также инциденты внутри регионов вынудили более 6 млн местных потребителей изменить привычки, оценили эксперты «Ъ». Жители этих регионов стали реже ходить в рестораны, фитнес-клубы и магазины, а продать квартиру в некоторых локациях стало крайне сложно.

В частности, по словам главы «Деловой России» в Курске Олега Малахова, часть предприятий вынуждена прекратить работу или существенно сократить производство из-за нехватки сотрудников, неготовых подвергаться риску. Но еще более заметен косвенный эффект.

«Моральное состояние жителей далеко от идеального, и сложно ожидать от них максимальной отдачи на работе, когда больше озадачен своей безопасностью»,— подчеркивает господин Малахов. Потенциальные инвесторы, уточняет он, скептически относятся к вложению денег на этих территориях, что «уже привело к переносу ряда крупных проектов в другие регионы».

Подробнее о тенденции — в материале «Ъ-Черноземье» «Бизнес под огнем»

Сергей Калашников

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