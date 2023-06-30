Сумма коммерческого подкупа в деле топ-менеджера «Болховского завода полупроводниковых приборов» выросла вдвое

Уголовное дело первого заместителя генерального директора АО «Болховский завод полупроводниковых приборов» (БЗПП) Николая Позднякова, которого обвиняют в коммерческом подкупе (п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ — до девяти лет лишения свободы), направлено в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщило управление Следственного комитета по Орловской области.

По данным ведомства, изначальная сумма вменяемого коммерческого подкупа к завершению расследования выросла в два раза, до 685 тыс. руб. По версии следствия, обвиняемый с марта 2020-го по май 2022 года незаконно получил от руководителя одной из фирм средства за совершение действий в интересах этой компании. В ведомстве полагают, что своими действиями обвиняемый «способствовал беспрепятственному направлению заявок в адрес контрагента, дальнейшему поддержанию между организациями долгосрочных финансово-хозяйственных отношений, своевременной оплаты поставляемой продукции, а также получению прибыли ООО».

После возбуждения уголовного дела в отношении сотрудника генеральный директор БЗПП Вячеслав Поярков обратился с открытым письмом к руководителям правоохранительных ведомств РФ, в котором попросил обратить внимание на «нездоровую ситуацию, созданную силовыми ведомствами вокруг предприятия». «Все покупки комплектующих, в том числе и у предприятия, фигурирующего в уголовном деле, мы оплачивали со счетов завода. Не государственными деньгами, которые получаем за выполнение гособоронзаказа, потому что эти финансы проходят через отдельные счета и тратятся только по целевому назначению, иначе даже банк платежи не пропустит. Есть же закон о гособоронзаказе, там все процедуры расписаны, и мы их выполняем. Так почему вокруг предприятия создали такой ажиотаж, как будто у нас процветает какая-то преступность»?- возмутился господин Поярков.

Алина Морозова