В Воронеже для борьбы с пробками планируют запретить повороты налево на улице Димитрова

Мэрия Воронежа планирует радикально изменить схему движения на магистральной улице Димитрова в Левобережном районе по направлению на выезд в сторону Новой Усмани и Ростова-на-Дону. Власти намерены полностью запретить на ее участке от Димтровского кольца до развязки на трассе М4 «Дон» левые повороты в жилые кварталы. Совершающие их водители, как заявили в мэрии, «задерживают весь ряд, большая часть которого двигается прямо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Именно эта особенность улицы названа основной причиной «мертвых пробок» на улице от кольца до выезда из города

«Основной транспортный поток на улице является транзитным — направлен либо на выезд из города, либо на въезд,— пришли к выводу в мэрии.— Это, в свою очередь, влечет заторы еще на двух востребованных дорогах перед "кольцом": на участках улиц Димитрова и Брусилова после пересечения с улицей Ленинградской».

Предлагается нарисовать на всем участке Димитрова от кольца до развязки двойную сплошную, запретив также все левые повороты с прилегающих улиц. Исключением станет только выезд с улицы Волгоградской. Жителям местных кварталов предлагается либо разворачиваться по дороге домой из центра на развязке на М4, либо, при заезде в город, на Димитровском кольце. Его власти «во избежание заторов» планируют «организовать по схеме турбокольца», которое до недавнего времени действовало на улице Остужева. «Нововведение уже оценили в Госавтоинспекции»,— заверили в мэрии.

«Жители прилегающих домов столкнутся с перепробегом»,— признают власти. Но в мэрии заверяют, что он будет компенсироваться «более быстрым проездом»

Сергей Калашников

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