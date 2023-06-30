Курский суд отправил москвича в колонию за создание финансовой пирамиды

Ленинский райсуд Курска признал 42-летнего жителя Московской области виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как рассказали в областной прокуратуре, ему назначено три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Суд установил, что в 2019 году мужчина зарегистрировал фирму и арендовал офис для привлечения вкладчиков. В рекламе своих услуг он обещал высокие проценты по депозитам. Граждане заключили с его компанией договоры о хранении сбережений на суммы от 100 тыс. руб. до 2 млн руб. После выплат первым клиентам процентов от вкладов офис фирмы прекратил свою работу.

Как отметили в прокуратуре, 24 жителям Курска, среди которых были пенсионеры, причинен ущерб на сумму более 16 млн руб. Суд удовлетворил гражданские иски потерпевших.

Имя осужденного в сообщении прокуратуры не раскрывается. Согласно картотеке дел Ленинского райсуда, сегодня вынесен приговор за мошенничество Алексею Калинину. Судя по Kartoteka.ru, он руководил финансовой компанией ООО «ЛК Регион». В 2020 году УФАС по Курской области признал рекламу фирмы незаконной: она обещала клиентам, что доходность по депозитам составит 16%.

Сергей Толмачев