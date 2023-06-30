Главные новости за 30 июня. Кубань, Крым, Адыгея

В Горячем Ключе из строя вышли сразу четыре колодца из девяти. В результате сложилась сложная ситуация с недостатком запасов воды. Вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин сообщил, что ситуацию с водоснабжением удастся решить к августу. До этого воду в городе будут подавать по графику.

Жители улицы Гудимы в Краснодаре запретили рэперу PLC устанавливать спортивную площадку в своем дворе. Они считают, что из-за нее станет слишком шумно. Мэрия Краснодара пообещала оказать музыканту «всестороннюю поддержку».

Депутат Законодательного собрания Кубани (ЗСК) Владислав Граф-Колесник подал в суд иск о защите чести и достоинства к изданию «Утренний Юг». Он назвал фейковой информацию в статье, в которой журналисты называют его «перебежчиком».

В Краснодаре крыша двухэтажного частного дома на улице Мостовой загорелась из-за попадания молнии.

В Краснодаре завершили строительство стадиона «Динамо», который начали возводить еще в 2007 году.

До конца 2023 года в анапской станице Гостагаевской планируется ввести в эксплуатацию фармацевтический завод. Сейчас завершается строительство первой очереди объекта.

Туапсинский районный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о демонтаже 157 объектов туриндустрии и частных домов в поселке Шепси.

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