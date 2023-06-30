В Краснодаре завершили строительство стадиона «Динамо»

Строительно-монтажные работы на стадионе «Динамо» в Краснодаре завершились. Об этом сообщает «КП-Кубань» со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юга.ру Фото: Юга.ру

В течение следующего месяца объект получит разрешение на ввод в эксплуатацию. Обновленный стадион оснащен скалодромом, теннисными кортами и зоной для занятий военно-прикладными видами спорта.

Реконструкция спортивного стадиона «Динамо» в Краснодаре началась еще в 2007 году. На протяжении пяти лет фактическое выполнение работ откладывалось, затем неоднократно переносились сроки сдачи объекта. В 2020 году власти Краснодарского края выкупили акции физкультурно-спортивного общества «Динамо Кубань» на сумму 656 млн руб., чем увеличили собственную долю в УК компании до 74,9%. Общая сметная стоимость инвестиций в реконструкцию оценивали в 1,6 млрд руб.

Анастасия Донскова

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