В Краснодаре жильцы многоэтажки запретили рэперу PLC благоустраивать дворовую спортплощадку

Рэпер PLC (настоящее имя Сергей Трущев) после съемок клипа у дома 26 по улице Гудимы предложил благоустроить спортивную площадку. Однако местные жители оказались против такого жеста музыканта, сообщил он в своем Telegram-канале.

После выхода клипа артист разработал и согласовал с мэрией проект, собрал команду и договорился со спонсором — ФК «Краснодар», готовым помочь его реализовать. Однако управдом против строительства спортивной площадки, сейчас она собирает соответствующие подписи.

«Мы уже месяц решаем вопрос с Управдомом! Она говорит: Не нужно нам здесь такого, это шуметь под окнами будут, наркоманы собираться и так далее»,— отметил артист. Он поехал во двор, чтобы лично разобраться в ситуации и пообщаться с местными жителями.

Рэпер написал, что если большинство жильцов будут категорически против, то строительство проекта перенесут на другую площадку. После распространения информации в СМИ и пабликах рэперу поступило множество обращений от людей из других районов с просьбами перенести проект к ним во двор.

Татьяна Ручкина

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