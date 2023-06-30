Вице-губернатор Кубани: штатное водоснабжение Горячего Ключа восстановят к августу

Штатный режим подачи воды в Горячем ключе восстановят к августу. Сейчас ситуация находится под контролем, сообщил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

«Сейчас в штатном режиме работают 10 скважин, еще 4 находятся в нерабочем состоянии. Взамен им уже начали бурить новые»,— отметил Андрей Прошунин.

На период работ в Горячем Ключе ввели график подачи воды по микрорайонам и кварталам. Для доставки питьевой воды привлекли дополнительную водовозную технику. Вице-губернатор подчеркнул, что всем по необходимости будет оказана помощь.

При экстренной ситуации заявку на подвоз питьевой воды можно подать в единую дежурно-диспетчерскую службу Управления по делам ГО и ЧС Горячего Ключа (8(86159)36008), а также в «Водоканал» города (8(86159)46161).

В Горячем Ключе из строя вышли сразу четыре колодца из девяти. В результате сложилась сложная ситуация с недостатком запасов водозабора. По сведениям «Водоканала», в июне разбор воды практически вдвое превысил весенние показатели. Из-за этого в городе уже пять дней нет воды. Как сообщал мэр Сергей Белопольский, сейчас разбор такой, что требуется еще как минимум две дополнительные скважины.

Татьяна Ручкина

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