До конца года под Анапой введут в эксплуатацию фармацевтический завод

До конца 2023 года в анапской станице Гостагаевской планируется ввести в эксплуатацию фармацевтический завод «Фитофарм». Об этом сообщает администрация города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапа Фото: пресс-служба администрации Анапа

Муниципальные власти опубликовали эти данные по итогам заседания инвестштаба. В настоящий момент достраивается первая очередь объекта.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО Производственно-коммерческая фирма «Фитофарм» зарегистрировано в Анапе в 1992 году. В середине июня стало известно, что ГК «Фитофарм» вложит 1,7 млрд руб. в строительство промпарка «Воскресенский» в Анапе. Соглашение о реализации проекта было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Михаил Волкодав

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