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В Краснодаре загорелась крыша двухэтажного дома из-за попадания молнии

В Краснодаре кровля двухэтажного частного дома на улице Мостовой загорелась пожар из-за попадания молнии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сообщение о возгорании поступило дежурному в 18:00. Прибывшие на место пожарные установили, что огонь распространился на площади 150 кв.м. Открытый огонь ликвидировали к 19:22. Пострадавших и эвакуированных в результате происшествия нет.

К тушению пожара привлекли 29 человек и шесть единиц техники.

Анастасия Донскова

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