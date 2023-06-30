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Власти Краснодара помогут рэперу PLC обустроить спортплощадку во дворе многоэтажки

Администрация Краснодара окажет всестороннюю поддержку инициативе рэпера PLC по строительству спортивной площадки на улице Гудимы, 26. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе мэрии.

«Земля под спортплощадкой на Гудимы, 26 — не в общедолевой собственности жильцов МКД. Это муниципальная территория. Поэтому администрация города окажет всестороннюю поддержку и обеспечит дальнейшее содержание и обслуживание обновленной спортивной площадки»,— говорится в сообщении.

Ранее краснодарский музыкант Сергей Трущев, известный под псевдонимом PLC, выступил с инициативой по строительству спортплощадки во дворе дома, в котором проходили съемки его клипа. Артист отметил, что в случае несогласия большинства жильцов с проектом площадку создадут на другой территории. Сергей Трущев заявил, что вопрос о строительстве решается уже на протяжении месяца, поскольку жильцы и управдом выразили недовольство возможным соседством со спортивным объектом.

Анастасия Донскова

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