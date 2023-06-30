Кубанский депутат Граф-Колесник подал в суд на СМИ из-за статьи, в которой его назвали «перебежчиком»

Депутат Законодательного собрания Кубани (ЗСК) Владислав Граф-Колесник подал в суд иск о защите чести и достоинства к изданию «Утренний Юг». Об этом сообщается на сайте СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Граф-Колесник / ВКонтакте Фото: Владислав Граф-Колесник / ВКонтакте

Парламентарий назвал фейковой информацию, которая изложена в публикации «Кандидат легкого поведения: в Краснодаре метящий в депутаты "вояка" оказался "перебежчиком"?». Статья вышла в период проведения избирательной кампании в августе 2022 года. В материале рассказывается о том, что якобы типография, принадлежащая «справедливороссу» Владиславу Графу-Колеснику, напечатала агитационный баннер партии «Единая Россия», приуроченного к выборам депутатов ЗСК седьмого созыва. Журналисты издания усмотрели в этом факте признаки политического двуличия и назвали депутата «перебежчиком».

«До 31 мая 2022 года — Граф-Колесник состоял в "Единой России" и в качестве партийца даже успел подать документы на участие в праймериз, тем самым публично изъявив желание получить мандат в ЗСК при поддержке именно партии власти. Однако вскоре по каким-то причинам указанный кандидат "отрекся" от единороссов и 2 июля был зарегистрирован в избирательной комиссии уже от другой партии — "Справедливой России", причисляющей себя к "ярой оппозиции"»,— говорится в статье.

В заявлении депутата указано, что статья формирует у читателей негативное представление о нем и умаляет его честь. В качестве моральной компенсации господин Граф-Колесник требует с издания 300 тыс. руб.

По словам главного редактора «Утреннего Юга» Павла Капустина, редакция с предъявленными обвинениями не согласна.

«Мы написали чистую правду и готовы подтвердить ее в суде»,— отметил господин Капустин.

Владислав Граф-Колесник — депутат ЗСК 7-го созыва. Член фракции «Справедливая Россия — патриоты — за правду». Секретарь комитета по военным вопросам, общественной безопасности, воспитанию допризывной молодежи и делам казачества.

В 2021 году бывший вице-мэр Краснодара Артем Доронин обратился с иском в суд к четырем кубанским средствам массовой информации: «Утренний Юг», «Комсомольская правда — Кубань», 93.ru и «Живая Кубань». Поводом для обращения чиновника в суд стало тиражирование не соответствующей действительности новости о том, что он задержан. Информация об обысках в кабинете Артема Доронина появилась 22 октября 2021 года.

Наталья Решетняк

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