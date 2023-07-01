«Смешно приносить идеи на кончиках штыков или ракет»

В этом проекте «Ъ» собирает цитаты политиков времен Холодной войны о послевоенной реальности, конфликте систем и мирном сосуществовании. Герой пятого выпуска — первый секретарь ЦК КПСС и участник самой напряженной фазы противостояния с США — Карибского кризиса — Никита Хрущев.
Рисунок: Константин Куксо, Коммерсантъ
О Сталине
«Зло, которое было причинено Сталиным, нанесло большой вред нашей стране, а всякое зло должно быть заклеймено. Нельзя уповать на то, что, мол, все уже в прошлом. Нет! История может в какой-то степени и повторяться. От разоблачения злоупотреблений наше государство не ослабло, влияние нашей партии не уменьшилось. Ее мощь, наоборот, возросла, потому что мы очистились от преступлений, которые совершил Сталин, и показали: чтобы утвердить Советскую власть и утвердить идеи марксизма-ленинизма, не требовалось такого кровопролития».
Из книги мемуаров «Время. Люди. Власть. (Воспоминания)», вышедшей в России в 1999 году.
О международной напряженности
«Если говорить о международной напряженности, то дело, очевидно, сводится в конечном счете к отношениям между двумя странами — между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки... Мы считаем, что если Советский Союз сможет договориться с Соединенными Штатами, то тогда нетрудно будет договориться и с Англией, Францией и другими странами».
В интервью газете The New York Times, май 1957 года.
О кузькиной матери
«Это ваши генералы (США.— “Ъ”) кричат о ракетах, а не о кухонной утвари, это они грозят нам ракетами, это они хорохорятся, что могут стереть нас с лица земли. Но этого мы, конечно, никому не позволим сделать. А тем, кто попытается, мы покажем, как говорят у нас в России, кузькину мать. Мы сильны, мы можем побить вас».
В разговоре с вице-президентом США Ричардом Никсоном на выставке «Промышленная продукция США» в Москве, 25 июля 1959 года.
О стереотипах
«Здесь собрался цвет капиталистического мира Нью-Йорка, да и не только Нью-Йорка. И вдруг среди столь избранной публики, привычной вам, появляется коммунист. Понятно, что возникает желание посмотреть на него, а если у него окажется хвост, то и подергать за него… В конце концов мы не так страшны, как нас малюют. Мы не едим детей. Мы едим то же самое, что и вы,— немножко мяса, немножко картошки… Мы хотим быть хорошими партнерами в торговле с вами, как и со всеми странами».
На обеде, устроенном Экономическим клубом Нью-Йорка, сентябрь 1959 года.
О свободе
«Но что поделаешь, у нас с вами разные понятия о свободе. Когда мы были в Голливуде, нам показали танец канкан. В этом танце девушкам приходится задирать юбки и показывать заднее место, и этот танец приходится исполнять хорошим, честным артисткам. Их заставляют приспосабливаться к вкусам развращенных людей. У вас это будут смотреть, а советские люди от этого зрелища отвернутся. Это порнография. Это культура пресыщенных и развращенных людей. Показ подобных фильмов у вас называется свободой. Нам такая "свобода" не подходит. Вам, очевидно, нравится "свобода" смотреть на заднее место. А мы предпочитаем свободу думать, мыслить, свободу творческого развития».
На встрече с профсоюзными лидерами штата Калифорния, сентябрь 1959 года.
О базах США
«Полеты американских шпионских самолетов с особой наглядностью показали, какую опасность для мира представляет паутина американских военных баз, опутавшая десятки государств в Европе, Азии, Африке и Латинской Америке. Словно источник опасной инфекции в организме, эти базы разрушают нормальную политическую и экономическую жизнь государств, которым они навязаны. Они мешают установлению нормальных отношений этих государств с соседними странами. Да и какие тут могут быть нормальные отношения, если люди в этих соседних странах не могут спать спокойно, если над ними постоянно висит угроза подвергнуться уничтожающему удару, как только американской военщине вздумается затеять новые провокации?»
Из выступления на 15-й сессии Генассамблеи ООН, 12 октября 1960 года.
О навязывании идей
«Господин президент, я гарантирую вам, что Советский Союз не станет навязывать свои интересы с помощью войны,— вообще смешно навязывать идеи, приносить идеи на кончиках штыков или, как сейчас можно было бы сказать, на кончиках ракет. Но это не будет означать, что мы, как в школе, сядем за парту, сложа руки. Мы уважаем свои идеи, мы поддерживаем свои идеи и не можем гарантировать вам, что они останутся только в пределах наших границ».
На переговорах с президентом США Джоном Кеннеди в Вене, 4 июня 1961 года.
О Карибском кризисе
«Вы, господин президент, бросили нам вызов. По какому праву Вы это сделали? Вы, господин президент, объявляете не карантин, а выдвигаете ультиматум и угрожаете, что если мы не будем подчиняться Вашим требованиям, то Вы примените силу. Нет, господин президент, я не могу с этим согласиться!.. Действия США в отношении Кубы — это прямой разбой, это, если хотите, безумие вырождающегося империализма».
Из переписки с президентом США Джоном Кеннеди, 24 октября 1962 года.
О соревновании с Америкой
«Некоторые могут сказать, черт его знает, Хрущева, положение у нас сейчас, тут бы быть живу, а не жиру, а он нам начинает голову морочить — догнать Америку. Да, товарищи, догнать. Не только догоним, но и перегоним… Американцев беспокоит один вопрос — когда? Я им отвечал: можете себе в блокнотик записать — в 1970 году мы вас догоним и пойдем дальше, а в 1980 году в два раза будем больше производить, чем производит Америка».
Из выступления на Пленуме ЦК КПУ в Киеве, январь 1961 года.
Об Украине и Крыме
«Украина сдала свои позиции, положение дел вызывает беспокойство... Плохо стали работать... Я уже критиковал украинское руководство, но за обедом, когда критикуешь, с них как с гуся вода, а вот когда при народе критикуешь, я вижу — они ежиться начинают. Последние годы, как лето, так руководители все от мала до велика стараются не упустить лучший сезон купания в Черном море. Благо вы теперь Крым получили, поэтому есть куда ехать. Товарищи, кто со мной работал на Украине, тот знает, я проработал 13 лет на Украине и за эти 13 лет только раз был в отпуску».
На Пленуме ЦК КПУ в Киеве, 1964 год.