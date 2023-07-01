Тренера ПСЖ подозревают в установке на расизм

Пока еще формально остающийся тренером ПСЖ Кристоф Гальтье оказался в центре громкого скандала, разразившегося во Франции. Он был задержан по обвинениям, связанным с дискриминацией по расовому и религиозному признакам, а также имеющим отношение к периоду его работы в «Ницце» перед переездом в Париж. Проблемы Гальтье, которому грозит до трех лет тюремного заключения, создало обнародование электронной переписки бывшего директора клуба Жюльена Фурнье. В ней Фурнье утверждал, что тренер настаивал ограничить в команде количество темнокожих игроков и мусульман.

Главной спортивной новостью ведущих французских медиаресурсов в пятницу стало заявление прокурора Ниццы Ксавье Бонома о задержании тренера Кристофа Гальтье и его сына Джона Валовича-Гальтье, занимающегося агентской деятельностью. Они подозреваются в «дискриминации по расовому и религиозному признаку». Во французском уголовном законодательстве она считается серьезным преступлением: за его совершение грозит до трех лет тюремного заключения.

Подозрения относятся к позапрошлому сезону, то есть тому, который предшествовал неожиданному карьерному скачку никогда не трудившегося в топ-клубах 56-летнего Кристофа Гальтье. После успехов в «Лилле», ставшем с Гальтье чемпионом Франции в 2021 году, и «Ницце», добравшейся с ним в 2022-м до финала Кубка страны, на тренера обратил внимание флагман французского футбола. Правда, все французские издания в июне подтвердили, что ПСЖ, весной завоевавший очередное золото национального первенства, но опять провалившийся в Лиге чемпионов и невнятно игравший во второй половине сезона, твердо решил расстаться с Кристофом Гальтье. Уже известно, кто его заменит: это бывший наставник сборной Испании Луис Энрике. Считается, что об отставке Гальтье до сих пор не объявлено лишь потому, что клуб утрясает непростые вопросы с неустойкой.

Так вот, перед появлением в ПСЖ Кристоф Гальтье возглавлял «Ниццу». А в апреле этого года RMC и некоторые другие источники опубликовали переписку по электронной почте бывшего директора этого клуба Жюльена Фурнье с представителями его владельца. Им является известная британская химическая компания Ineos. Подлинность переписки никто пока не опроверг. В ней Фурнье рассказывал о некоторых специфических требованиях Гальтье. Тот, по словам функционера, указывал на то, что в команде «не может быть столько черных и мусульман», учитывая «реалии» города, где он базируется, и предлагал установить в этом смысле ограничения.

Прокуратура Ниццы сразу же инициировала предварительное расследование резонансного инцидента, который связан с крайне актуальной для европейского футбола проблемой. В последние годы случаи оскорблений игроков на почве расизма превратились в нем в привычное явление, а их жертвами становятся в том числе знаменитости вроде форварда «Реала» Винисиуса. Весной из-за выкриков фанатов с расистским подтекстом в его адрес едва не был сорван матч мадридцев с «Валенсией». Международная федерация футбола (FIFA) постоянно призывает национальные футбольные власти как можно жестче бороться с этим явлением. По данным L’Equipe, в ходе французского расследования уже были опрошены президент «Ниццы» Жан-Пьер Ренар, а также несколько игроков.

При этом Кристоф Гальтье наотрез отвергал все претензии. В частности, на пресс-конференции, состоявшейся после обнародования переписки Жюльена Фурнье, он сказал, что «глубоко шокирован» «приписываемыми» ему высказываниями. Гальтье уже подал иск на Фурнье и распространивших переписку журналистов, обвиняя их в клевете. AFP между тем отмечает, что во французском футбольном сообществе прекрасно известно о том, что у директора «Ниццы» и ее тренера были очень натянутые отношения.

Алексей Доспехов