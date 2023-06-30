Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Личный счет»

Дарья Надина — о вкладах в дирхамах

Ведущая “Ъ FM” Дарья Надина рассказывает, какие ставки по валютным вкладам предлагают банки.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Последняя неделя в очередной раз продемонстрировала волатильность рубля. И россияне чутко отреагировали на колебания: кто-то по привычке бросился к онлайн-обменникам, но для многих ограничения на операции с евро и долларом — мощный сдерживающий фактор. В стране все еще проблемно как снимать банкноты США и ЕС со счетов, так и продолжать хранить их там.

Проще дела обстоят с альтернативной валютой или, как ее еще называют, дружественной. Первый в списке, конечно, юань. По отношению к рублю он уверенно растет — за 10 лет плюс 80%. Китайская валюта занимает все большее место в экономике России, что отражается на ставках. За последние полгода доходности депозитов крупных банков в юанях увеличились с 1% до 3% годовых.

Однако первое правило успешной сберегательной модели — диверсификация. И банки предлагают варианты. Так, в конце прошлого года сразу несколько игроков запустили вклад в дирхамах. У денежной единицы Объединенных Арабских Эмиратов есть немало преимуществ, одно из которых — привязка к доллару США и минимальная волатильность. Ставки в российских банках варьируются от 1% до 2%. Но отпугнуть может порог входа — он начинается от 300 тыс. руб. Чем крупнее вклад, тем выше ставка. В ряде случаев, чтобы получить 2% годовых, положить на счет придется несколько миллионов рублей.

На этом фоне «Сбер» в мае запустил первые вклады в дирхамах. Начать инвестировать можно с 5 тыс. единиц валюты — это порядка 115 тыс. руб. Открыть сберегательный счет можно за пару минут в приложении. А для тех, кто успеет сделать это до конца июля, действуют повышенная ставка — до 3,04% годовых.

Интерес к валюте Арабских Эмиратов фиксирует и Мосбиржа. До конца года площадка обещает запустить торговлю валютной парой дирхам/рубль. А наличные дирхамы уже предлагают обменники многих банков в Москве. Так что диверсифицировать можно и сбережения в кэше. Кстати, по данным ЦБ, около трети россиян предпочитают хранить как раз банкноты.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...