«Личный счет»

Ведущая “Ъ FM” Дарья Надина рассказывает, какие ставки по валютным вкладам предлагают банки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Последняя неделя в очередной раз продемонстрировала волатильность рубля. И россияне чутко отреагировали на колебания: кто-то по привычке бросился к онлайн-обменникам, но для многих ограничения на операции с евро и долларом — мощный сдерживающий фактор. В стране все еще проблемно как снимать банкноты США и ЕС со счетов, так и продолжать хранить их там.

Проще дела обстоят с альтернативной валютой или, как ее еще называют, дружественной. Первый в списке, конечно, юань. По отношению к рублю он уверенно растет — за 10 лет плюс 80%. Китайская валюта занимает все большее место в экономике России, что отражается на ставках. За последние полгода доходности депозитов крупных банков в юанях увеличились с 1% до 3% годовых.

Однако первое правило успешной сберегательной модели — диверсификация. И банки предлагают варианты. Так, в конце прошлого года сразу несколько игроков запустили вклад в дирхамах. У денежной единицы Объединенных Арабских Эмиратов есть немало преимуществ, одно из которых — привязка к доллару США и минимальная волатильность. Ставки в российских банках варьируются от 1% до 2%. Но отпугнуть может порог входа — он начинается от 300 тыс. руб. Чем крупнее вклад, тем выше ставка. В ряде случаев, чтобы получить 2% годовых, положить на счет придется несколько миллионов рублей.

На этом фоне «Сбер» в мае запустил первые вклады в дирхамах. Начать инвестировать можно с 5 тыс. единиц валюты — это порядка 115 тыс. руб. Открыть сберегательный счет можно за пару минут в приложении. А для тех, кто успеет сделать это до конца июля, действуют повышенная ставка — до 3,04% годовых.

Интерес к валюте Арабских Эмиратов фиксирует и Мосбиржа. До конца года площадка обещает запустить торговлю валютной парой дирхам/рубль. А наличные дирхамы уже предлагают обменники многих банков в Москве. Так что диверсифицировать можно и сбережения в кэше. Кстати, по данным ЦБ, около трети россиян предпочитают хранить как раз банкноты.