Из свежей почты

Максим Глухов, 8 лет, детский церебральный паралич, задержка развития, требуется лечение. 122 295 руб.

Внимание! Цена лечения 241 295 руб. Фонд «СУЭК — РЕГИОНАМ» внес 100 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Чита» соберут 19 тыс. руб.

В десять месяцев Максиму поставили диагноз ДЦП. Мы возили его в разные медцентры, дважды он проходил лечение в московском Институте медтехнологий (ИМТ), стал активнее двигаться, сделал первые шаги с поддержкой. В октябре 2022 года Максим перенес операцию на позвоночнике, после нее спастика в ногах снизилась, но речь у сына невнятная, и координация движений нарушена. Ему очень нужно продолжить лечение, и я прошу вашей помощи. Ирина Глухова, Забайкальский край

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Мальчику нужна госпитализация для коррекции тонуса мышц, развития координации движений, равновесия и мелкой моторики, улучшения походки, развития речи».

Сангаджи Очиров, 7 месяцев, врожденная деформация черепа, требуется лечение специальными шлемами. 154 320 руб.

Внимание! Цена лечения 202 320 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 30 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Калмыкия» соберут 18 тыс. руб.

Сразу после рождения малыша я заметила, что голова у него странной формы — лоб и затылок вытянуты. Мы обратились к нейрохирургу, провели обследование, и у Сангаджи выявили раннее сращение теменных костей, которое препятствует росту и развитию мозга. Чтобы исправить этот дефект, потребовалась операция. Она прошла успешно, голова сына округлилась. Но чтобы сохранить результат, ему нужно носить ортопедические шлемы, которые будут направлять рост костей. Оплатить их мы не в силах. Кермен Очирова, Калмыкия

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Сангаджи необходима послеоперационная коррекция черепа при помощи краниальных шлемов-ортезов».

Алеша Чертовской, 5 лет, острый лимфобластный лейкоз, спасет трансплантация костного мозга, требуется подбор родственного донора, реактивы. 154 952 руб.

Внимание! Цена подбора донора и реактивов 496 952 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 320 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Белгород» соберут 22 тыс. руб.

В ноябре прошлого года у Алеши долго держалась высокая температура. Анализ крови показал, что уровень гемоглобина сильно снижен. После обследования сыну поставили страшный диагноз: рак крови. Химиотерапия не помогла быстро выйти в ремиссию, врачи говорят, что для излечения Алеше необходима пересадка костного мозга от родственного донора. Для этого нужно протипировать всю семью, чтобы выбрать подходящего. Государство эту процедуру не оплачивает, кроме того, сыну требуются специальные реактивы для анализов. Оплатить все это я не могу. Помогите! Елена Афанасьева, Белгородская область

Трансфузиолог НМИЦ имени Н. Н. Блохина Нара Степанян (Москва): «Алеше по жизненным показаниям необходима трансплантация костного мозга. Подбор и активацию родственного донора организует Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. Также ребенку требуется набор специальных реактивов».

Тамерлан Ахметов, 7 лет, врожденный порок сердца, спасет эндоваскулярная операция. 148 063 руб.

Внимание! Цена операции 354 063 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 180 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Иртыш» соберут 26 тыс. руб.

Тамерлан рос подвижным, редко простужался, любил спортивные игры, особенно футбол. Для занятий в секции потребовалась справка о здоровье, и тогда у сына впервые обнаружили врожденный порок сердца — дефект межпредсердной перегородки. Тамерлана обследовали томские кардиологи, которые сказали, что дефект надо срочно закрыть, иначе разовьется сердечная и легочная недостаточность. Если вовремя провести щадящую операцию, то сын даже сможет заниматься спортом. Пожалуйста, помогите! Салтанат Ахметова, Омская область

Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «Мальчику требуется срочное закрытие дефекта. Мы проведем операцию эндоваскулярно, с помощью окклюдера. После щадящей операции Тамерлан быстро восстановится».

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