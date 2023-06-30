81 процент держателей банковских карт в РФ предпочитали безналичные расчеты в 2022 году, свидетельствуют данные ЦБ об отношении населения к различным средствам платежа. За год показатель вырос на 8 процентных пунктов до максимума за всю историю измерений с 2016 года. При этом 97% респондентов в 2022 году имели банковские карты, а год назад около половины людей, которые предпочитали безналичную оплату, открыли для себя новые способы оплаты — систему быстрых платежей, банковские карты платежных систем, альтернативных покинувшим российский рынок, и электронный кошелек, обнаружили в ЦБ. Доля же граждан в целом, предпочитающих наличные расчеты, по данным регулятора, составляет 27%.