Система ОМС обошлась меньшим

Объем средств в системе обязательного медицинского страхования (ОМС), предназначенный для оплаты лечения населения, в первом квартале сократился на 14,6% по сравнению с таким же периодом 2022 года, следует из статистики Банка России. В абсолютных цифрах эта сумма расходов составила 602,3 млрд руб. Ее большая часть (564,1 млрд руб.) поступила страховым медицинским организациям от территориальных фондов ОМС.

Отмеченное ЦБ сокращение расходов, скорее всего, вызвано изменениями в распространении респираторных заболеваний, в первую очередь коронавируса. В прошлом году один из пиков проникновения новых штаммов COVID-19 пришелся на конец зимы и начало весны, то есть на первый квартал. Снижение объема потраченных средств не свидетельствует о сокращении бюджета системы ОМС в целом. Согласно закону о бюджете федерального фонда ОМС на 2023 год, его доходы составят 3,135 трлн руб., что на 12% больше уровня 2022 года. Расходы фонда вырастут чуть больше — на 14%, до 3,2 трлн руб.

Основная часть потраченных в первом квартале для оплаты лечения средств (91,6%, или 551,9 млрд руб.) была распределена между десятью крупнейшими страховыми медицинскими организациями (всего в секторе вели деятельность 26 компаний). На них приходится 91,9% всех застрахованных в системе ОМС, общее число которых сейчас составляет 142,25 млн человек. Поскольку подключение присоединенных регионов к системе ОМС только началось, вероятно, эта цифра не включает в себя полисы, выданные жителям этих территорий.

Лидером по объему финансирования по ОМС в первом квартале стала компания «СК "Согаз-Мед"» — она аккумулировала 33,5% (202 млрд руб.) всех средств, предназначенных для оплаты медицинской помощи. Компания произвела 35% всех оплат медпомощи застрахованным — всего их 43,8 млн человек. На втором месте — Медицинская акционерная страховая компания (81 млрд руб., 20 млн застрахованных). На третьем — «Капитал Медицинское страхование» (73 млрд руб., 22,2 млн человек). Отметим, что большой отрыв лидера на рынке медстрахования в рамках ОМС даже внутри первой тройки свидетельствует о консолидации этого рынка, которая снижает конкуренцию за застрахованных между его игроками.

Анастасия Мануйлова