«Новые люди» не будут выдвигать своего кандидата на выборы губернатора Воронежской области

Ячейка партии «Новые люди» в Воронежской области не будет выдвигать своего кандидата на выборы губернатора. Это «Ъ-Черноземье» подтвердил депутат Госдумы от партии и глава отделения Антон Ткачев.

О своем намерении баллотироваться на выборы заявили действующий губернатор Александр Гусев, глава местного обкома КПРФ Андрей Рогатнев, депутат облдумы от ЛДПР Павел Большов, глава реготделения партии «Родина» Игорь Борисов, а также представитель «Справедливая Россия — За правду» Ярослав Тарасов.

Выборы губернатора Воронежской области пройдут 10 сентября. Кроме того, в регионе впервые будет применено дистанционное электронное голосование — отдать свой голос на портале vybory.gov.ru и в мобильном приложении можно будет с 8 по 10 сентября.

Сергей Толмачев