Самая дорогая страна Евросоюза — Ирландия, наиболее доступные цены — в Румынии

По последним данным европейского статистического ведомства, страной с самой высокой стоимостью жизни в Евросоюзе является Ирландия. В 2022 году цены на потребительские товары и услуги там на 46% превышали среднеевропейский уровень. В топ-3 по дороговизне жизни также входят Дания и Люксембург. Самый низкий уровень цен зафиксирован в Румынии (на 42% ниже, чем в среднем по ЕС). Наиболее близка к среднеевропейскому показателю Италия. По данным Евростата, Дания лидирует среди стран ЕС по стоимости одежды и обуви, а в Болгарии самый дешевый алкоголь и табачные изделия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Следует отметить, что в не входящих в Евросоюз Исландии и Швейцарии цены еще выше, чем в Ирландии. В 2022 году они превышали средний по ЕС уровень на 60–70%. А Норвегия по стоимости жизни в целом сопоставима с Данией. На другом конце континента, в балканских странах, уровень цен в целом сопоставим с румынскими. Хотя в Северной Македонии они еще ниже — минус 50% к среднему по Евросоюзу уровню.