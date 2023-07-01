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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

2 июля отметит 55-летие президент Федерации еврейских общин России, генеральный директор Еврейского музея и центра толерантности Александр Борода

Александр Борода

Александр Борода

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Александр Борода

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Его поздравляет главный раввин России Берл Лазар:

— Дорогой Александр Моисеевич! Сердечно поздравляю тебя с 55-летием. Мы с тобой знакомы уже более 30 лет, и все это время не устаю восхищаться твоей кипучей энергией, твоим настроем на возрождение и развитие еврейской жизни в нашей стране, твоим талантом создавать и реализовывать все новые проекты, чтобы улучшать жизнь людей, чтобы возвращать их к вечным ценностям, к нашей тысячелетней традиции и культуре. Уверен, что ты не остановишься на достигнутом — и пусть Б-г даст тебе силу делать с каждым годом еще больше, осуществить все планы, которыми полна твоя голова, твоя большая добрая душа!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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