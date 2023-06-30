Проверка слуха

Нужно ли для входа в соцсети в Австралии предъявлять паспорт? Говорил ли Джон Кеннеди о существовавшем в США плане по порабощению каждого мужчины, женщины и ребенка? И правда ли, что дети, зачатые с помощью ЭКО, бесплодны? Об этом — в специальном проекте “Ъ FM” и «Проверено.Медиа».

Вход по паспортам

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В Австралии зайти в соцсети можно только при предъявлении паспорта?

В мае 2023 года в Telegram-каналах разошлась новость о том, что австралийская полиция получит доступ к персональным данным пользователей интернета. Утверждалось также, что ранее правительство обязало граждан предоставлять документы для использования соцсетей. В качестве подтверждения этой информации приводился отрывок новостного выпуска телеканала 9News, который был опубликован еще в апреле 2021 года. Репортер и правда рассказывает про персональные данные и соцсети, но уточняет, что это пока лишь предложение, которое поступило в парламент страны.

Действительно, такой документ существовал, в частности, его авторы предлагали для регистрации и ведения аккаунта в соцсетях использовать персональную идентификацию. Аналогичным образом в Австралии выдают разрешения на получение телефонного номера, покупку сим-карты или открытие банковского счета. Причем подобный порядок существует уже несколько десятков лет. Его первоочередная цель — борьба с мошенничеством. Но инициативу распространить эти правила на соцсети не поддержало правительство Австралии, как нарушающее принцип свободы слова, что подтвердили местные чиновники.

Что же касается контроля, который якобы получила австралийская полиция над данными пользователей соцсетей, то это также не вполне соответствует действительности. Сотрудники правоохранительных органов получают на это право в исключительных случаях, когда речь идет об угрозе национальной безопасности.

Вердикт — большей частью неправда.

Причинно-конспирологические связи

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Говорил ли Джон Кеннеди, что в Соединенных Штатах существует план по порабощению каждого мужчины, женщины и ребенка?

Полностью реплика 35-го президента США, фигурирующая в сети, звучит так: «В этой стране существует план порабощения каждого мужчины, женщины и ребенка. Прежде чем покинуть эту высокую и почетную должность, я намерен разоблачить этот план». Отмечается, что это было сказано Кеннеди 15 ноября 1963-го — за считаные дни до гибели. Распространители цитаты тем самым как бы намекают на связь заявления политика и его убийства.

Смерть Джона Кеннеди от пули Ли Харви Освальда 22 ноября 1963 года в Далласе породила массу конспирологических теорий. Но если вопрос о возможном тайном организаторе покушения остается неразгаданным по сей день, то вербальное наследие 35-го президента США изучено хорошо. 15 ноября президент не говорил ни о каком заговоре, не находится ничего подобного ни в других речах политика, ни в его книгах, ни в посвященных ему биографических изданиях, включая даже неакадемические работы с элементами конспирологии.

Но если в рунете эта цитата впервые появилась около десяти лет назад, то на английском ее начали упоминать в 2004 году, когда фразу, приписываемую Кеннеди, использовали в качестве подписи в сетевой переписке. Однако и до этого в ходу было довольно похожее, но тоже фейковое высказывание, в котором президент якобы упоминал не «порабощение», а «заговор с целью уничтожения свободы американцев». Однако нет никаких оснований утверждать, что высказывание в каком-либо из вариантов принадлежит Джону Кеннеди.

Вердикт — это неправда.

Ловкость лап и никакого мошенничества

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Если кошка сумела протиснуть куда-нибудь свою голову, значит, туда пройдет и все остальное тело?

Обычно потрясающую гибкость котов принято объяснять тем, что у них якобы нет ключиц. В связи с невероятной пластичностью этих животных можно даже встретить сообщения, будто ученые признали, что коты — на самом деле жидкость. Французский физик Марк-Антуан Фардин действительно интересовался способностью котов полностью заполнять любую форму своим телом, из чего сделал шуточный вывод, что эти животные могут находиться не в твердом, а в жидком агрегатном состоянии. Однако возможности котов пролезать в узкие отверстия Фардин не изучал.

Некоторые основания предполагать, что кошки наделены большей гибкостью, чем другие млекопитающие, есть. Но дело не в отсутствующих ключицах, которые у кошек на самом деле есть — правда, находятся они в недоразвитом состоянии. Особенную гибкость и возможность разворачивать плечи, пролезая в узкие места, животному обеспечивает особенность крепления этих рудиментарных ключиц. Однако подобное устройство скелета не дает гарантии, что кошка сможет пройти через любое отверстие, куда пролезает ее голова.

Многочисленные эксперименты владельцев домашних животных, снятые на видео, свидетельствуют о том, что так происходит не всегда. Определяющий фактор в вопросе, пролезет кошка в отверстие или нет, — это возможность протиснуть сквозь щель не голову, а именно плечевой пояс. И чем больше вес животного, тем меньше у него шансов преодолеть препятствие. С учетом, что примерно две трети домашних кошек имеют избыточный вес, далеко не все они способны продемонстрировать подобный трюк.

Вердикт — это полуправда.

Вопрос фертильности

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Правда ли, что дети, зачатые с помощью ЭКО, бесплодны?

Экстракорпоральное оплодотворение — это процедура, в ходе которой у женщины извлекают яйцеклетки, оплодотворяют их сперматозоидами в лабораторных условиях, а затем помещают обратно в матку.

Первым ребенком, зачатым с помощью ЭКО, стала Луиза Браун. Она появилась на свет в Великобритании в 1978 году. В 29 лет Луиза сама стала матерью, зачав естественным путем, а спустя шесть лет родила второго сына. Ее младшая сестра Натали также появилась благодаря ЭКО, и сейчас она является матерью пятерых детей, зачатых без использования репродуктивных технологий.

И хотя за 45 лет использования процедуры ЭКО в мире на свет появилось несколько миллионов людей, долгосрочных исследований или статистики, посвященных их фертильности, пока практически нет. Ученые обращают внимание на то, что если процедура ЭКО проводилась без использования донорской спермы или яйцеклеток, то у детей есть шанс унаследовать генетические заболевания родителей, в том числе возможные проблемы с фертильностью. Однако это никак не связано с самой процедурой ЭКО: если бы родителям этих детей все же удалось зачать их естественным путем, скорее всего, результат был бы таким же.

На сегодняшний день нет никаких научных данных, которые бы подтверждали, что ребенок, рожденный после ЭКО, может быть неспособен к естественному зачатию в будущем. Иными словами, сама процедура никак не влияет на способность к деторождению будущего ребенка.

Вердикт — большей частью неправда.

Неспортивное поведение

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Швеция зарегистрировала секс как вид спорта?

О том, что в шведском Гётеборге стартует чемпионат Европы по сексу, весной 2023-го сообщили многие СМИ. В большинстве материалов уточнялось, что Швеция якобы стала первой страной в мире, которая зарегистрировала секс как вид спорта, и красочно описывались дисциплины, в которых пройдут соревнования.

Действительно, информация о предстоящем «чемпионате» была опубликована на сайте Шведской федерации секса. Это официально зарегистрированная организация, что подтверждается государственными реестрами. Ее учредитель — Драган Братич. Ранее он управлял сетью стрип-клубов по всей Швеции, но в 2020 году был обвинен в неуплате налогов и получил запрет на занятие бизнесом. Братич действительно подавал заявку на регистрацию секса в качестве спорта еще в январе 2023 года, но получил отказ от Шведской спортивной конфедерации.

Позднее стали известны подробности того, что бизнесмен назвал «чемпионатом». Выяснилось, что это мероприятие в формате «реалити-шоу для взрослых», к участию в котором пригласили актеров порноиндустрии из нескольких стран Европы. В результате «чемпионат» закончился досрочно и со скандалом — приглашенные участники заявили, что организаторы не смогли наладить трансляцию, отказались платить и не обеспечили тестирование на ВИЧ. Когда одна из актрис попыталась рассказать об этом в соцсети, на нее якобы напал сам Драган Братич. Он же утверждал обратное. По его словам, это он сам дисквалифицировал участников за пьянство, воровство и неспортивное поведение.

Вердикт — большей частью неправда.