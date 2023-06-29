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Коммерсантъ FM
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Бюджет растратили на Gucci

За хищения арестована вице-премьер Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии заключена под домашний арест вице-премьер республики Ирина Гербекова, курировавшая здравоохранение и социальную сферу в регионе. По версии следствия, женщина организовала преступное сообщество, в которое вошли семь фигурантов. Вместе они похитили около 100 млн руб., поступавших на программы по линии здравоохранения.

Ирина Гербекова

Ирина Гербекова

Фото: Министерство труда и социальной защиты КЧР

Ирина Гербекова

Фото: Министерство труда и социальной защиты КЧР

Уголовное дело по факту хищения бюджетных средств было возбуждено весной 2023 года. В числе подозреваемых первоначально оказались заместитель главврача республиканской клинической больницы Василий Бабичев и его родственница Жанна, являвшаяся также руководителем ИП, с которым клиническая больница заключала договоры о предоставлении услуг и проведении работ. В карточке ИП на портале «Картотека.ру» значится, что предприятие занималось строительными работами и благоустройством территорий, было зарегистрировано в Ставропольском крае. Сейчас оно уже прекратило свою деятельность.

Еще одним фигурантом по делу в марте стала главный бухгалтер больницы Наталья Арутюнян. Ее вместе с Василием Бабичевым заключили под стражу, и они же дали показания на вице-премьера.

Ирина Гербекова дважды назначалась на должность главврача республиканской клинической больницы — в 2010–2011 годах и с 2015 по 2020 год. В период между этими назначениями она работала в должности министра здравоохранения и курортов КЧР.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, преступное сообщество, созданное в государственном лечебном учреждении, «специализировалось на хищении средств федерального бюджета в особо крупных размерах, выделенных по государственной программе развития здравоохранения, в том числе на приобретение лекарственных средств, медицинского оборудования, а также выплату заработной платы медработникам». Дело расследуется по статье о создании преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 3, ст. 210 УК РФ).

Сейчас, по данным следствия, по делу проходят семь человек, в том числе еще один бухгалтер больницы, кассир и заведующий больничной аптекой.

Саму Ирину Гербекову силовики задержали в больничной палате учреждения, которым она до этого руководила. По официальной версии, вице-премьер накануне возбуждения уголовного дела упала с лестницы в здании республиканского правительства и была помещена в отделение хирургии. По решению суда она отправлена под домашний арест. Мера пресечения другим фигурантам будет определена судом.

На кадрах обыска в домовладении госпожи Гербековой в Черкесске видна коллекция из 120 пар брендовой обуви и 70 сумок от Louis Vuitton, Armani, Gucci и других известных модных домов.

По предварительной информации, благодаря фиктивным сделкам и махинациям с зарплатами члены ОПС похитили более 100 млн руб., выделенных из бюджета на программы здравоохранения в республике. При этом в обсуждениях в социальных сетях бывшие пациенты больницы жаловались, что им приходилось самостоятельно покупать все — вплоть до бинтов и шприцев.

Если вина участников ОПС будет доказана, то им грозит срок до 20 лет лишения свободы с крупными штрафами.

Александра Ларинцева, Пятигорск

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