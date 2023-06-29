В «Гармонии» ищут следы агрессии

Прокуратура Октябрьского района Новосибирска обратилась в суд с иском о приостановке работы пансионата «Гармония» из-за выявленных нарушений. Ранее после полученных телесных повреждений скончался проживавший там 98-летний ветеран Великой Отечественной войны. Следователи возбудили уголовное дело по этому факту, родственники погибшего готовят иск к учреждению. В пансионате сообщили, что ветерана ударил пожилой постоялец.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пансионат «Гармония»

Фото: Прокуратура Новосибирской области Пансионат «Гармония»

Фото: Прокуратура Новосибирской области

В Новосибирской области прокуратура обратилась в суд с иском о приостановлении деятельности пансионата «Гармония» по результатам проверки. «Установлены нарушения законодательства о здравоохранении и пожарной безопасности, угрожающие жизни и здоровью постояльцев»,— говорится в сообщении Telegram-канала областной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что одновременно заявлены и обеспечительные меры. Прокуратура требует немедленно запретить оказание социальных услуг и переместить содержащихся в пансионате людей в другие социальные учреждения. Прокурорская проверка была проведена после того, как СМИ рассказали об инциденте с одним из постояльцев.

98-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Ларионов был избит при невыясненных пока обстоятельствах, а затем скончался в одной из новосибирских клиник.

15 июня управление СКР по Новосибирской области сообщило о возбуждении по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). «По версии следствия, с марта по май 2023 года сотрудники общества с ограниченной ответственностью оказывали социальные услуги пожилому мужчине по проживанию в частном пансионате, расположенном в Октябрьском районе города Новосибирска, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»,— говорится в сообщении.

Пансионат «Гармония», расположенный на ул. Инской, работает под брендом «Рэмели». Сеть учреждений «Рэмели» представлена в нескольких городах.

В пансионате «Ъ» отказались комментировать ситуацию. Ранее его директор Елена Наумова направила письмо в новосибирскую телепрограмму «Прецедент», в котором изложила свою версию событий.

«Ветеран Ларионов поступил к нам в начале мая 2023 года в состоянии тяжелейшей старческой деменции. В связи с этим посреди ночи он вставал и ходил по своему блоку, состоящему из нескольких комнат и кухни. Дежурный пансионата неоднократно возвращал его на место, сопровождая до кровати. У Ларионова также была нарушена координация, серьезно нарушено зрение, фактически был слеп и передвигался наощупь. Один из постояльцев 1936 года рождения 15 мая 2023 года не выдержал передвижений Ларионова и того, что ему мешают спать, схватил костыль и ударил проходящего мимо Ларионова. Ветеран упал из-за нарушений в координации и получил легкие гематомы и ушибы»,— говорится в письме, предоставленном «Ъ» руководством телепрограммы.

По словам госпожи Наумовой, сотрудники «Рэмели» немедленно обработали гематомы, а после инцидента Иван Ларионов прожил в учреждении еще две недели, прежде чем его забрала дочь.

Тем временем дочь ветерана готовит обращение в суд. Об этом сообщил «Ъ» представляющий ее интересы юрист Захар Глушков. «Пансионат несет ответственность за своих постояльцев. Ответственность накладывается на лицо, оказывающее услуги»,— пояснил он.

Валерий Лавский, Лолита Белова, Новосибирск