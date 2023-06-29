Сверкающий месяц

Презентации коллекций высокого ювелирного искусства крупнейших европейских домов в этом году состоялись не как обычно — во время парижской Недели высокой моды, а в ходе специально организованных мероприятий. В течение всего месяца ювелирные дома представляли свои самые дорогие украшения на подиумных показах, сопровождаемых гала-ужинами для избранных клиентов. «Коммерсантъ Стиль» собрал своеобразный календарь высокоювелирных презентаций.

Dior, 3 июня

Во время работы над коллекцией Les Jardins de la Couture креативный директор Dior Joaillerie Виктуар де Кастеллан воображала встречу двух самых любимых миров Кристиана Диора — садов и высокой моды. Презентация состоялась в саду виллы Эрба в Черноббио на озере Комо. К показу специально создали 41 платье в нейтральных оттенках, расшитое пайетками. Виктуар де Кастеллан считает такой формат презентации идеальным, ведь, увидев украшение на модели, легче представить его на себе.

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В коллекции четыре «главы»: Galons Fleuris сверкает украшениями с флористическими мотивами; Tres Cher Dior перекликается с коллекцией 2013 года Cher Dior, в которой главными героями были цвет и объем; в Buissons Couture драгоценные камни образуют цветы, создающие то симметричные, то хаотичные композиции; Mini Milly посвящена вымышленному саду. Всего 170 предметов, включая трое часов с секретом. Среди важнейших камней надо упомянуть бриллиант на 12,08 кар, колумбийский изумруд весом 16,91 кар, рубин из Мозамбика весом 12,14 кар и сапфир с Мадагаскара весом 13,25 кар.

Tiffany & Co., 5 июня

Новый креативный директор ювелирного искусства дома Натали Вердей посвятила свою первую коллекцию Blue Book 2023: Out of the Blue творчеству Жана Шлюмберже и его увлечению морскими обитателями. Коллекция будет представлена в два этапа в течение года. Темами летней серии стали раковина, коралл, медуза, рыбы, морская звезда и морской еж. В колье-трансформере со съемной подвеской в форме раковины, которую можно носить как брошь, исследуется трехмерность объектов, созданных океаном: сквозь внешний контур из белого золота и бриллиантов виден черный опал весом более 21 кар.

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Узнаваемые сюжеты Жана Шлюмберже — медуза, рыба и морской еж — в новой коллекции получили инкрустацию сапфирами падпараджа, танзанитами и халцедонами, а «Морская звезда» словно запуталась среди подводных скал, сложенных из опалов, аквамаринов, турмалинов и бериллов с бриллиантовыми вставками. Бриллианты в колье переплетаются с рядами жемчуга, словно в настоящей морской экосистеме, а редкие сапфиры падпараджа, сапфиры умба, перламутр и сердолик добавляют теме морской звезды красок. Летняя серия Blue Book 2023: Out of the Blue дебютировала в The Landmark — открывшемся после реконструкции флагманском магазине Tiffany & Co. на Пятой авеню в Нью-Йорке.

Chanel, 7 июня

Парижский дом показал коллекцию Tweed de Chanel в Лондоне — столице страны—родины твида. Заслуга «великой мадемуазель» заключается в том, что она превратила грубую шерстяную ткань в символ роскоши, поэтому твид закономерно стал главным героем коллекции, разработанной креативным директором ювелирной студии Chanel Патрисом Легеро.

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Это вторая коллекция, посвященная знаковой для Chanel ткани, после Tweed Couture 2020 года, но в этом году Легеро добавил к основному сюжету и другие важные коды дома. Белой ленте посвящена серия Tweed Ruban, комете на темно-синем небе — Tweed Etoile, розовой камелии — Tweed Camelia, солнцу — Tweed Soleil, льву, чья жизненная сила и королевская стать перекликаются с красным цветом,— Tweed Lion. Заглавным украшением собрания из 63 украшений стало колье Tweed Royal из желтого золота с бриллиантами и 37 рубинами, дизайн которого имитирует переплетенные волокна ткани. Центральный мотив в виде льва можно отстегнуть и носить как брошь, а 10,17-каратный грушевидный бриллиант, подвешенный на кончике колье,— установить в кольцо. К верхнему краю колье прикреплена крупная золотая цепь, напоминающая цепи, вшитые в подолы платьев Chanel, чтобы их фалды красиво ниспадали. В каждой серии есть кольцо Tweed Icone с центральным камнем в цвет темы серии — рубином, сапфиром, бесцветным или желтым бриллиантом.

Gucci, 7 июня

Коллекция высокого ювелирного искусства Gucci посвящена смене сезонов, называется Allegoria и открывает новую главу после трех первых коллекций под общим грифом Hortus Deliciarum, задуманных креативным директором Алессандро Микеле, покинувшим компанию в прошлом году. Презентация Allegoria состоялась в историческом архиве дома в Палаццо Сеттиманни во Флоренции. Здесь в 1921 году Гуччо Гуччи начал вручную делать изделия из кожи.

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В Allegoria более 200 украшений, и ее главным героем можно считать цвет. Настроение весны передает фирменный для Gucci мотив Flora. Зеленый турмалин с солидным весом 226 кар расположился в колье со звездами и багетными бриллиантами. В другом колье розовый турмалин весом 161 кар огранки кушон окружили бриллианты и цветная эмаль. Цвета лета передают изумруды, шпинели, турмалины параиба и бриллианты. Желтые сапфиры, розовые турмалины и мандариновые гранаты отвечают за осеннюю серию. Желтый сапфир весом 78 кар в колье окружен турмалинами и бриллиантами, а в браслете из желтого золота сверкают пять мандариновых гранатов трех разных форм. Зиму олицетворяет сочетание эмали и бриллиантов, а также опал весом 92 кар. В некоторых украшениях коллекции установлены бриллианты старинной европейской огранки, созданные в 1830–1930 годах. Есть и украшения-трансформеры, и даже новые украшения для волос.

Louis Vuitton, 13 июня

В пятой ювелирной коллекции для дома Louis Vuitton креативный директор Франческа Амфитеатроф исследовала тему тектонических сдвигов планеты. Собрание из 95 украшений, сгруппированных в 13 тем, получило название Deep Time. На презентации, состоявшейся на курорте Amanzoe в Греции, гости могли насладиться представлением в античном театре Одеон Герода Аттика, построенном в 161 году н. э. у подножия афинского Акрополя.

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Тектонические сдвиги стали причиной появления драгоценных камней, кроме того, они объясняют похожесть рубинов из Бирмы и Африки. Коллекция начинается с комплекта Gondwana, названного в честь проконтинента, объединявшего современные Южную Америку, Африку, Австралию и Антарктику. Затем идет колье Volcano с мандариновыми гранатами огранки кушон и турмалинами, напоминающими брызги раскаленной лавы. Комплект украшений-трансформеров Rupture посвящен геологическим сдвигам, а Myriad, в дизайне которой две спирали, вызывает ассоциации со строением ленты ДНК. Комплекты Seeds and Flowers завершают коллекцию появлением жизни и цветения. Несмотря на сильный дизайн украшений, главными героями коллекции стали камни. Сапфир из Шри-Ланки весом 40,8 кар украсил колье Wave в виде высокого воротника, формой напоминающего огромные волны, которые остудили планету после того, как ландшафт окончательно сформировался. В колье Plants 17 рубинов и изумрудов расположились рядом с бриллиантом весом 16 кар огранки LV Monogram.

Van Cleef & Arpels, 21 июня

Коллекцию Grand Tour парижский ювелирный дом представил в Риме. «Большим путешествием» в XVIII–XIX веках называли поездки, которые совершали для знакомства с культурой других стран европейские аристократы и представители богатых буржуазных семей. Презентация коллекции прошла на Вилле Медичи, в Академии Франции, которая когда-то была центром европейских «гран-туров». Гости мероприятия могли увидеть и примерить 70 шедевров высокого ювелирного искусства, вдохновленных украшениями разных эпох — древнеримскими, этрусскими, средневековыми, эпохи Возрождения, но выполненных в характерном для Van Cleef & Arpels стиле. Четыре браслета воспроизводят виды Венеции, Рима, Флоренции и Неаполя в технике, близкой к микромозаике.

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Трехмерные скульптурные броши украшены винтажными камеями, серьги сверкают барочными канделябрами. Колье Piazza Divina вдохновлено архитектурой собора Святого Петра. Его образуют кольца из белого золота с бриллиантами, изумрудами и сапфирами с 14 подвесками из розового золота с грушевидными бриллиантами и изумрудами, а в центре сверкает эфиопский изумруд весом 13,09 кар. Брошь Dea Eterna посвящена статуе работы Антонио Кановы в одном из самых пышных английских домов-сокровищниц Чатсуорт-хаус. Фигурка богини Гебы стоит на неограненном куске лазурита в арке, сделанной из наложенных друг на друга полосок полированного или текстурированного золота, инкрустированного бриллиантами огранки маркиз. Неаполь вдохновил ювелиров на колье Ninfe, повторяющее силуэт тиар с цветочными мотивами, которые можно было видеть на мозаиках разрушенного Нимфея в Геркулануме — монумента, посвященного нимфам. Листья из розового и белого золота с бриллиантами, кораллами, спессартинами, рубинами и розовыми сапфирами окружают три крупных центральных рубеллита.

Piaget, 23 июня

Первое после пандемии крупное мероприятие швейцарский ювелирно-часовой дом также решил провести в Италии, во Флоренции. В качестве места выбрали виллу XIV века Il Salviatino во Фьезоле. Коллекция Metaphoria посвящена метаморфозам природы и состоит из 41 украшения и 11 часов, разделенных на две части, Azureia и Beautanica. Креативный директор марки Стефани Сивриер старается держаться подальше от фигуративности и обращается за вдохновением к эмблематичным природным элементам, таким как водопад или солнечные лучи.

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Комплект Mineralis напоминает воды горной реки: его асимметричное колье сверкает бриллиантами, сапфирами, аквамаринами и горным хрусталем с центральным аквамарином весом 13,25 кар огранки кушон, а в одном из колец установлен сапфир из Шри-Ланки весом 4,1 кар. Комплект Foliatura знаменателен часами из белого золота, гравированного в технике Palace Decor, с колумбийским изумрудом весом 6,59 кар и хризопразами в форме листьев. В колье, серьгах и часах Alata элементы в форме листьев выполнены из золота, перламутра и бриллиантов. В комплекте Aqua Summa аквамарины, самый крупный из которых весит 4 кар, и бриллианты соседствуют с жемчугом Акойя.

Екатерина Зиборова