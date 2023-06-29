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Депутат Милонов поддержал идею создания трудовых лагерей для бездомных

Депутат Госдумы и экс-депутат Заксобрания Петербурга Виталий Милонов поддержал идею создания трудовых лагерей для бездомных. Он называл ее полезной в случаях добровольного участия граждан в труде, следует из Telegram-канала парламентария.

В своем сообщении он заявил, что «общественный наезд на мэра Якутска», который ранее предложил создать медвытрезвители и вернуть трудовые лагеря, был неоправданным. По словам господина Милонова, создание подобных лагерей может помочь избавиться от проблем с безработицей.

При этом Виталий Милонов добавил, что учреждения должны принимать людей на добровольной основе, а не принудительной.

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