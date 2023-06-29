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Коммерсантъ FM
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Правительство упростит получение надбавок к пенсии за работу на севере и в сельском хозяйстве

Премьер Михаил Мишустин пописал постановление о беззаявительном порядке назначения доплат к страховой пенсии за длительный стаж работы на Крайнем Севере с 2024 года. С 2026 года аналогичная мера будет действовать за стаж в сельском хозяйстве.

Граждан проинформируют о перерасчете пенсий в течение трех дней со дня принятия решения через «Госуслуги» или по почте. «Новый порядок избавит граждан от подачи заявлений и документов в территориальные органы Социального фонда и поможет сэкономить время»,— говорится в сообщении правительства. Постановление подготовлено в рамках реализации закона «О страховых пенсиях».

Правительство напоминает, что право на сельские надбавки имеют те, кто проработал в сельском хозяйстве не меньше 30 лет. Доплаты могут получать работники больше 500 профессий.

Леонид Уварчев

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