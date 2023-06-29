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Коммерсантъ FM
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Мурашко: ожидаемая продолжительность жизни в РФ в 2023 году выросла до 73,4 года

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что ожидаемая продолжительность жизни в России сейчас составляет 73,4 года. По словам чиновника, этот показатель превысил допандемийный период.

«Стоит отметить динамику, которая сохраняется в 2023 году. Ожидаемая продолжительность жизни в РФ на данный момент превысила уже допандемийный период, 73,4 года»,— сообщил господин Мурашко в рамках расширенного заседания комитета Госдумы по охране здоровья и комитета ГД по контролю.

Показатель ожидаемой продолжительности жизни отражает число лет, которое может прожить человек, родившийся в определенном году, при условии, что на протяжении всей жизни его гипотетического поколения уровень смертности останется таким же, как и в год, для которого рассчитан этот показатель.

Также, как отметил Михаил Мурашко, в России существенно снижается и показатель младенческой смертности. На данный момент, по его данным, данный показатель составил 4,1 промилле.

Александр Кислов

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