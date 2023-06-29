В Приморье мобилизованный получил девять лет колонии за троекратное дезертирство

Фокинский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного Андрея Дивисенко за самовольное оставление воинской части (ч. 3.1 и 5 ст. 337 УК РФ) к девяти годам колонии общего режима.

Как стало известно «Ъ», Андрей Дивисенко был мобилизован в сентябре прошлого года. Но уже 19 ноября он самовольно оставил место службы. Затем 10 января текущего года рядовой добровольно явился в правоохранительные органы. Его направили на обследование в госпиталь, но 20 января он вновь скрылся. 4 февраля Дивисенко нашли в собственной квартире и направили в часть, но 16 февраля он снова самовольно ее покинул. 17 марта рядовой Дивисенко был задержан по месту проживания представителями военной комендатуры. Было возбуждено уголовное дело.

В ходе судебного процесса в Фокинском гарнизонном военном суде Дивисенко признал свою вину. Однако он пояснил, что покидал часть по семейным обстоятельствам, якобы у него больная жена, которая в апреле 2022 года перенесла операцию и нуждалась в уходе. Но суд установил, что срок реабилитации супруги истек в октябре 2022 года, а рядом с ней проживают родители рядового, которые могли бы оказать необходимую помощь.

Не согласившись со строгостью наказания, сторона защиты подала апелляционную жалобу, которая будет рассматриваться Тихоокеанским флотским военным судом 20 июля. Как пояснил «Ъ» представитель суда, дело будет слушаться на закрытом судебном заседании.

Алексей Чернышев, Владивосток