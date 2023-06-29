В Ярославле так и не начали проектировать новое кладбище

В Ярославле задерживается реализация проекта по строительству нового кладбища в районе деревни Прохоровское. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в мэрии Ярославля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кладбище в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Кладбище в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

О новом кладбище возле деревни Прохоровское активно говорили в ноябре 2022 года. В мэрии тогда сообщали о намерении немедленно начать конкурсные процедуры по подбору проектировщика, а к осени 2023 года планировали провести на новом кладбище благоустройство и начать захоронения.

Спустя 7 месяцев ситуация та же, что в ноябре 2022 года. Как пояснили «Ъ-Ярославль» в мэрии, проектирование кладбища в районе деревни Прохоровское так и не началось.

«В настоящее время МКУ "Агентство по строительству" осуществляется сбор исходных данных. По результатам этой работы будут определены сроки проектирования и реализации проекта»,— отметили в мэрии.

При этом два участка возле Прохоровского площадью 789,9 тыс. кв м, на которых планировалось кладбище, находятся в собственности города.

«Земельные участки площадью 415633 кв.м с кадастровым номером 76:17:144401:3479 и площадью 374299 кв.м с кадастровым номером 76:17:144401:4746 с видом разрешенного использования «ритуальная деятельность» предоставлены в безвозмездное пользование МКУ «Служба городских кладбищ» города Ярославля для проектирования кладбища»,— добавили в мэрии.

Еще в январе 2023 года в мэрию Ярославля было внесено представление прокуратуры по поводу кладбища. В нем отмечалось, что «решение о выделении земельного участка принято без положительного заключения экологической и санитарно-эпидемиологической экспертизы, надлежащей санитарно-эпидемиологической оценки, а также без установления санитарно-защитной зоны». Об устранении нарушений, указанных в представлении прокуратуры, в мэрии Ярославля не сообщают.

Андрей Иванов