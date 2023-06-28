Инвесторам ЗАТО расширяют границы

Заявка на расширение границ территории опережающего развития (ТОР) «Саров» одобрена межведомственной рабочей группой правительства РФ. ТОР предполагается увеличить в два раза, до 76 га. Часть новых территорий будет расположена за границами закрытого города атомщиков. Региональные власти ждут, что за десять лет резиденты ТОР перечислят в бюджет Нижегородской области 1 млрд руб. Губернатор Глеб Никитин уверяет, что интерес к Сарову у инвесторов был всегда, но нормальной работе ТОР мешали инфраструктурные и другие ограничения. В АО «Атом-ТОР» считают, что теперь эта площадка будет развиваться активнее. Саровские депутаты предложили развивать ТОР за счет предоставления дополнительных налоговых льгот.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Льготные территории для инвесторов найдут как в Сарове, так и за его охраняемым периметром

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Льготные территории для инвесторов найдут как в Сарове, так и за его охраняемым периметром

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Межведомственная рабочая группа по вопросам создания особых экономических зон и территорий опережающего развития одобрила расширение границ ТОР «Саров» в Нижегородской области. По данным областного правительства, в перечень земельных участков, на которые будет распространяться режим ТОР «Саров», предлагается включить 14 земельных участков. В заявку на расширение включены бизнес-планы семи инвесторов, проекты которых связаны с производством арматуры и железобетонных изделий, выпуском молочной продукции, шоколада и соков. Также там планируется создать медицинский центр.

На заседании комиссии губернатор Глеб Никитин назвал ТОР «Саров» одной из ключевых преференциальных зон в Нижегородской области. По словам главы региона, интерес к ней у инвесторов был всегда, но из-за инфраструктурных и других ограничений ее развитие долгое время было ограничено. Заместитель губернатора Егор Поляков добавил, что площадь ТОР «Саров» будет увеличена почти в два раза, до 76 гектаров.

По прогнозам, регион за счет этого получит 1,8 млрд руб. инвестиций в новые проекты и более 200 рабочих мест. Ожидается, что налоговые поступления в бюджет Нижегородской области от резидентов ТОР «Саров» в 2023–2032 годы превысят 1 млрд руб.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», для резидентов ТОР действуют нулевые ставки по налогу на землю и имущество организации. Ставка по налогу на прибыль составляет 5% в первые пять лет работы и 10% — в последующие пять. Однако в прошлом году выяснилось, что за шесть лет существования льготной налоговой зоны общий объем инвестиций ее участников составил чуть более 1% от плановых показателей эффективности.

В закрытый город атомщиков удалось привлечь всего пять резидентов, которые вместо ожидаемых 1,8 тыс. новых рабочих мест создали всего 162. Было решено активизировать привлечение инвесторов, в «Росатоме» тогда рассчитывали, что в саровской ТОР появятся компании, которые будут выводить на коммерческие рельсы научные разработки строящегося Национального центра физики и математики.

Одновременно с рассмотрением заявки на расширение ТОР «Саров» межведомственная комиссия одобрила аналогичную заявку ТОР «Новоуральск». «Эти территории опережающего развития были и будут актуальным инструментом поддержки создания новых производств. ТОР "Новоуральск" — один из лидеров по количеству резидентов, созданных в периметре присутствия госкорпорации "Росатом". Теперь импульс к развитию получает и территория ТОР "Саров". Поддержанные решения об изменении границ ТОР стимулируют компанию активнее участвовать в развитии экономики закрытых городов», — заявил гендиректор АО «Атом-ТОР» (управляет льготными налоговыми зонами в закрытых городах «Росатома») Николай Пегин.

По итогам совещания заместитель председателя правительства РФ Юрий Трутнев поручил Минэкономразвития РФ и АО «Атом-ТОР» проработать меры дополнительной поддержки резидентов и представить предложения по созданию фонда для поддержки инвестиционных проектов на территории моногородов и ЗАТО.

Местные депутаты со своей стороны также пытаются повысить интерес бизнеса к работе в ТОР «Саров». Так, городская дума Сарова внесла на рассмотрение областного заксобрания законопроект о предоставлении налоговых льгот для предприятий, работающих на упрощенной системе налогообложения.

Получить эти льготы предприниматели смогут, если будут реализовывать свои проекты на ТОР. Для таких предприятий саровские депутаты предлагают установить ставку по налогу в 1%, если объектом налогообложения являются доходы, и 5%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.

«Предусмотренные действующим федеральным и региональным законодательством налоговые преференции для резидентов ТОР не распространяются на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН. Из-за этого потенциальные инвесторы этой категории не видят экономического интереса в реализации проектов на ТОР. Введение льгот позволит Нижегородской области успешно конкурировать с другими регионами по показателю благоприятности инвестиционного климата и блокировать отток потенциальных инвесторов в регионы, уже принявшие аналогичные законы», — отметили авторы законопроекта в пояснительном письме.

Инициатива поступила в нижегородское заксобрание 22 июня и пока еще не рассматривалась.

Андрей Репин